На четвертом заседании Нацио­нального курултая в Бурабае Глава государства отметил, что у Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, по которым он способен задавать тон в региональном и глобальном масштабах. Одно из них связано с развитием транзитно-транспортного потенциала.

Действительно, наша республика, обладая девятой по площади территорией в мире, имеет огромные перспективы по развитию транзитно-логистической сферы и становлению в качестве важнейшего звена мировой торговли. Свою лепту в соответствующие процессы вносит и Кызылординская область.

– Для развития логистики, а также диверсификации экономики региона на территории международного аэропорта Коркыт Ата создана специальная экономическая зона, – отметил заместитель акима области Ардак Зебешев. – Кроме того, в воздушной гавани обустроен новый современный терминал, и сейчас администрация структуры активно занимается привлечением к сотрудничеству международных авиакомпаний. Вместе с тем улучшается инфраструктура железнодорожного транспорта – в прошлом году завершена реконструкция вокзала Кызылорды, сейчас ремонтируются вок­залы районных станций.

Значительные изменения за последние три года претерпела и автомобильная сеть региона. В Кызылорде открыли Центральный автобусный вокзал, сооружаются крупные складские помещения, капитально отремонтирован Кызылординский участок Жезказганской трассы, начинается возведение четырехполосной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай от Кызылорды до Актобе. Кроме того, строятся крупные развязки и объездные трассы вокруг областного центра. Все это указывает на то, что совсем скоро областной центр превратится в крупный логистический центр Южного Казахстана.

Как сообщил региональный директор АО «НК «Kazakh Invest» Мурат Балабаев, активное развитие транспортного узла делает Кызылорду привлекательной для логистических компаний. Привлечение их в регион будет способствовать развитию МСБ, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступ­лений в бюджет.

– По территории области проходит самый протяженный участок автомагист­рали Западная Европа – Западный Китай длиной 813 километров, – заметил Мурат Балабаев. – Для строительства современных объектов придорожного сервиса в регион активно привлекаются инвесторы. Работа дала плоды. На одной из самых загруженных трасс страны – М-32 Самара – Шымкент – инвесторы построят 10 современных придорожных заправочных комплексов под брендами Dom, «Компас», Qazaq Oil и «Алаш Метан». Таким образом, в сентябре текущего года в Приаралье откроется сеть первых в Казахстане метановых заправок для грузовых фур и рейсовых автобусов. Кстати, это первый проект из всех обсуждавшихся с 2017 года, который дошел до стадии строительства.

Проекты поддержаны АО «НК «Kazakh Invest» и акиматом области – уже получены акты на землю в Шиелийском и Аральском районах, технические условия на газ, воду, свет и примыкание дорог от АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Многофункциональные придорожные комплексы с АГНКС и ЭЗС в Шиелий­ском и Аральском районах будет поэтапно строить отечественная компания «Эко Энерджи Плюс». Как рассказал ее директор Демир Юнус Джихат-Оглу, объекты под брендом Dom предназначены для обслуживания грузовых автомобилей, «Газелей» и легковых автомобилей, использующих природный метан.

– Вместе с заправочной станцией в комплексе разместятся отдельное здание с операторной, магазином, санитарно-бытовыми и административными помещениями для персонала, а также три торговых павильона по программе поддержки малого бизнеса «Ауыл аманаты», – сообщил директор компании-инвестора. – Для проезжаю­щих предусмотрены душевые, санузлы, комната для омовения, намазхана, прачечная, номера для отдыха, кафе на 50 мест и мини-станция технического обслуживания.

Подобные комплексы сейчас повсеместно возводятся в странах Европы и США. Теперь на такой уровень выходит и Казахстан. По прогнозам специалистов, наличие метановых заправок привлечет на трассу M-32 Самара – Шымкент сотни тысяч машин.

– Сегодня на этом участке международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай пока нет ни одной подобной станции, – говорит Демир Юнус Джихат-Оглу. – Этот факт вынуждал транзитников делать крюк, теряя до двух суток времени. Новые объекты существенно оптимизируют маршрут граница с Узбекистаном – Шиели – Арал – Карабутак – граница с Россией, сократив его протяженность на 910 километров.

Мониторинг показал, что в России функционирует 836 метановых заправок, в Узбекистане – 1 059. А в Казахстане их всего... 17. В нашей стране эти комплексы станут первыми объектами вне городской черты и будут рассчитаны на транспорт междугородних и международных перевозок. В условиях активного роста транзита они восполнят инфраструктурный пробел, улучшив логистику крупного автомобильного коридора страны.

Глядя на архитектурную концепцию проекта, можно отметить, что дизайн комплекса гармонично сочетает этнические мотивы с элементами минимализма. Разработчик в лице бюро BNG Architects создал современный и культурно узнаваемый образ, отражающий богатые традиции Казахстана.

– Комплексы объединят экологичный транспорт, комфорт и национальный колорит, – добавил региональный директор АО «НК «Kazakh Invest» Мурат Балабаев. – В шести торговых павильонах свою продукцию представят участники проекта «Ауыл аманаты». Сельчане предложат покупателям местный рис, шубат, молочные продукты, рыбу, арбузы, дыни... Кстати, продавцы в павильонах будут платить только за коммунальные услуги. Уверен, что этот в своем роде пилотный проект задаст новый стандарт развитию придорожной инфраструктуры в Казахстане.

По мнению эксперта региональной палаты предпринимателей области Назым Мурсал, открытие комплексов с метановыми и электрическими автозаправками обещает привлечь в регион не менее 2 млрд тенге инвестиций и около 400 млн тенге ежегодных налоговых поступлений.

– На объектах планируется создать 58 постоянных рабочих мест, – отметила Назым Мурсал. – Ожидается и экологический эффект – переход на метан в разы снизит вредные выбросы в атмосферу, что важно в условиях глобальной зеленой повестки. Эти проекты – не просто бизнес, а еще новый стандарт комфорта, забота об экологии и поддержка местного предпринимательства.

Добавлю: в области вдоль трассы M-32 расположены 55 придорожных сервис­ных комплексов, из которых 52 соответствуют национальным стандартам. В этом году технические условия на строительство объектов сервиса получили 17 предпринимателей. Из них пока двое ввели комплексы в эксплуатацию.