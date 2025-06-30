В предстоящую неделю казахстанских спортсменов ждет насыщенный календарь международных соревнований: от бокса и тяжелой атлетики до греко-римской борьбы и национальных скачек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

30 июня – 7 июля: Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин.

В соревнованиях примут участие около 440 спортсменов из 30 стран. Казахстан представляют 20 спортсменов.

Место проведения: г. Астана, Казахстан.

1–5 июля: Международный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи.

Казахстан представляют 8 спортсменов.

Место проведения: г. Мадрид, Испания.

2–8 июля: Международный турнир по батутной гимнастике «Coimbra Gym Fest 2025».

Казахстан представляют 8 спортсменов.

Место проведения: г. Коимбра, Португалия.

4–10 июля: Чемпионат Азии среди юниоров и юношей по тяжелой атлетике.

Ожидается участие около 300 спортсменов из 27 стран. Казахстан представляют 32 спортсмена.

Место проведения: г. Астана, Казахстан.

4–14 июля: Кубок мира по стендовой стрельбе.

Казахстан представляют 6 спортсменов.

Место проведения: г. Лонато, Италия.

6 июля: Отборочный турнир по бәйге к чемпионату Республики Казахстан.

Участвуют более 50 спортсменов из всех областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкент.

Место проведения: г. Астана, ипподром «Қазанат».