В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Экономика
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В мае в Индустриальной зоне города Актобе завершено строительство завода по производству удобрений и средств защиты растений — Ecosystem, реализуемого компанией ТОО «MKR PLUS», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Изображение: акимат Актюбинской области

Общий объем инвестиций составил 564,6 млн тенге. В период строительства было создано 50 рабочих мест, а в штат на постоянной основе принято 30 сотрудников.

Ежегодная производственная мощность предприятия составляет 500 кубометров гербицидов, 1 500 кубометров жидких удобрений, а также 50 кубометров вспомогательных продуктов.

Уникальность проекта, реализованного на территории Индустриальной зоны г. Актобе, заключается в его комплексной концепции: на одной площадке размещены склад готовой продукции и современный производственный цех. Все объекты уже получили технический паспорт и официально введены в эксплуатацию.

На сегодняшний день продолжаются работы по строительству подъездного пути к заводу. В скором времени начнётся финальный этап — благоустройство территории, включая асфальтирование и озеленение.

Создание такого предприятия позволяет снизить зависимость от импортной продукции и обеспечить фермеров качественными отечественными агрохимикатами. Проект стал частью стратегии индустриального развития региона.

#экономика #Актобе #завод

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