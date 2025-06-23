Изображение: акимат Актюбинской области

Общий объем инвестиций составил 564,6 млн тенге. В период строительства было создано 50 рабочих мест, а в штат на постоянной основе принято 30 сотрудников.



Ежегодная производственная мощность предприятия составляет 500 кубометров гербицидов, 1 500 кубометров жидких удобрений, а также 50 кубометров вспомогательных продуктов.



Уникальность проекта, реализованного на территории Индустриальной зоны г. Актобе, заключается в его комплексной концепции: на одной площадке размещены склад готовой продукции и современный производственный цех. Все объекты уже получили технический паспорт и официально введены в эксплуатацию.



На сегодняшний день продолжаются работы по строительству подъездного пути к заводу. В скором времени начнётся финальный этап — благоустройство территории, включая асфальтирование и озеленение.



Создание такого предприятия позволяет снизить зависимость от импортной продукции и обеспечить фермеров качественными отечественными агрохимикатами. Проект стал частью стратегии индустриального развития региона.