По результатам внеплановой проверки филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» в Павлодаре выявлены серьезные нарушения законодательства в сфере аккредитации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Филиал оштрафован на 2,3 млн тенге, действие аккредитации приостановлено на 6 месяцев.

Установлено, что протокол испытаний на дорожную смесь был оформлен без отбора образцов и лабораторных исследований, по устной просьбе заказчика и за вознаграждение.

Случай подчеркивает важность соблюдения процедур оценки соответствия и обеспечения безопасности инфраструктурных объектов.