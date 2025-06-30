Всего за 5 месяцев 2025 года было произведено 6,7 млн м2 флоат-стекла

Фото: пресс-служба Минпрома

Стекольный завод Orda Glass Lltd введен в эксплуатацию в октябре 2022 года. Компания имеет высококачественную линию по производству флоат-стекла, это самая крупная линия по производству стекла в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

По данным Комитета промышленности Минпрома, максимальная суточная производительность составляет 600 тонн, годовая производственная мощность – 197 100 тонн флоат-стекла.

«С момента запуска произведено 28,7 млн. м2. За 2024 год произведено 15,8 млн. м2, за 5 месяцев 2025 года – 6,7 млн. м2. Основная продукция включает бесцветное прозрачное флоат-стекло, цветное флоат-стекло и стекло с покрытием. 70% выпускаемой продукции находит сбыт на внутреннем рынке, а треть экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Россию», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что завод входит в перечень приоритетных видов деятельности. Казахстанская сторона в качестве натурного гранта бесплатно предоставила под строительство завода 50 гектаров земли, подвела необходимую инженерную инфраструктуру, на определенное время освободила инвесторов от таможенных пошлин, корпоративного подоходного, земельного и имущественного налогов.

В июне 2024 года инвестор за счет собственных средств ввел в эксплуатацию второй проект по производству энергосберегающего стекла мощностью 5 млн кв.м. в год, стоимостью 6,7 млрд тенге.

Продукция листового стекла включена в перечень изъятия из национального режима, что позволит в приоритетном порядке закупать на регулируемых закупках. На заводе действует лаборатория по цветному и энергосберегающему стеклу.