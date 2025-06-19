Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Президент
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Президент посетил завод Stadler Kazakhstan, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan.

Ключевыми преимуществами новых вагонов являются современные инженерные решения, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Срок службы вагонов, адаптированных к эксплуатации в сложных климатических условиях, составляет 40 лет.

Предприятие ориентировано на выпуск купейных, плацкартных и специализированных (предназначенных для маломобильных пассажиров) вагонов. В 2025 году здесь планируется выпустить 51 вагон, а до 2030 года в эксплуатацию будет передано 557 новых вагонов, что позволит полностью обновить вагонный парк национального перевозчика. К процессу локализации производства привлекаются казахстанские предприятия.

Президент побеседовал с работниками железнодорожной отрасли.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о ходе модернизации системы железнодорожного сообщения.🟦

По всей стране реконструируется 125 вокзалов. Совместно с международными партнерами в систему пассажирских перевозок внедряются решения, направленные на повышение качества сервиса и улучшение транспортной связанности регионов.

В частности, отечественными IT-компаниями разработана единая цифровая платформа для пассажиров, объединяющая множество функций от покупки билетов до предоставления туристических услуг. Поезда подключаются к спутниковому интернету. В целях усиления безопасности используются видеорегистраторы, мобильные терминалы и 4000 камер с анализом данных на основе технологий искусственного интеллекта.

#президент #вагон #завод

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