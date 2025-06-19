Президент посетил завод Stadler Kazakhstan, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan.
Ключевыми преимуществами новых вагонов являются современные инженерные решения, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Срок службы вагонов, адаптированных к эксплуатации в сложных климатических условиях, составляет 40 лет.
Предприятие ориентировано на выпуск купейных, плацкартных и специализированных (предназначенных для маломобильных пассажиров) вагонов. В 2025 году здесь планируется выпустить 51 вагон, а до 2030 года в эксплуатацию будет передано 557 новых вагонов, что позволит полностью обновить вагонный парк национального перевозчика. К процессу локализации производства привлекаются казахстанские предприятия.
Президент побеседовал с работниками железнодорожной отрасли.
Касым-Жомарту Токаеву также доложили о ходе модернизации системы железнодорожного сообщения.
По всей стране реконструируется 125 вокзалов. Совместно с международными партнерами в систему пассажирских перевозок внедряются решения, направленные на повышение качества сервиса и улучшение транспортной связанности регионов.
В частности, отечественными IT-компаниями разработана единая цифровая платформа для пассажиров, объединяющая множество функций от покупки билетов до предоставления туристических услуг. Поезда подключаются к спутниковому интернету. В целях усиления безопасности используются видеорегистраторы, мобильные терминалы и 4000 камер с анализом данных на основе технологий искусственного интеллекта.