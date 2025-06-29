27 и 28 июня 2025 года в амфитеатре в Помпеях состоялся концерт легендарного тенора Андреа Бочелли. Концерты прошли в рамках турне «Andrea Bocelli Live in Concert», передает Kazpravda.kz
Традиционно в концертах Андреа Бочелли принимают участие всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек.
Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.
Ранее, 25 июня, солистка Айгерим Алтынбек приняла участие в концерте легендарного Хосе Каррераса, исполнив дуэт с легендарным тенором.
Их выступление произвело сильное впечатление на зрителей: затаив дыхание, публика наслаждалась слиянием голосов, в котором переплелись опыт мировой сцены и молодая энергия.