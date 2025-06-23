«Уважаемые ветераны и коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем полиции Республики Казахстан!

23 июня мы чествуем тех, кто стоит на страже Закона и Порядка, кто защищает покой граждан и обеспечивает безопасность в обществе. Полиция всегда была и должна оставаться символом справедливости, чести и мужества.

Служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, выдержки и беззаветной преданности своему делу. Сегодня, как и всегда, вы проявляете стойкость, самоотверженность и верность присяге.

Отдельные слова благодарности — ветеранам. Ваш опыт, доблесть и верность службе являются прочной основой и примером для молодого поколения сотрудников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» - написал глава ведомства.