День полиции отмечают сегодня в Казахстане

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Министр внутренних дел поздравил казахстанских полицейских с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

«Уважаемые ветераны и коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем полиции Республики Казахстан!

23 июня мы чествуем тех, кто стоит на страже Закона и Порядка, кто защищает покой граждан и обеспечивает безопасность в обществе. Полиция всегда была и должна оставаться символом справедливости, чести и мужества.

Служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, выдержки и беззаветной преданности своему делу. Сегодня, как и всегда, вы проявляете стойкость, самоотверженность и верность присяге.

Отдельные слова благодарности — ветеранам. Ваш опыт, доблесть и верность службе являются прочной основой и примером для молодого поколения сотрудников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» - написал глава ведомства.

#полиция #МВД #праздник

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