На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага

В Казахстане уделяется большое внимание вопросам профилактики суицидальных настроений, но, как показывает практика, в динамике ситуация до сих пор остается весьма тревожной. За год в стране в результате самоубийств погибло почти 3 700 человек. Корреспондент Kazpravda.kz поговорил об этой проблеме со специалистом в этой области

Коллаж: открытые источники

Наличие у человека суицидальных мыслей говорит о глубоких переживаниях и нерешаемых проблемах. В Казахстане есть различные организации, телефоны доверия, психологические службы, психологи-суицидологи, к которым можно обратиться за консультацией, чтобы предотвратить трагедию.

Обычно суицидальные мысли возникают по разным причинам. Одна из них — сложные жизненные ситуации, из которых человек не может самостоятельно найти выход. Задача специалиста - помочь ему посмотреть на ситуацию под другим углом.

Татьяна Браун - дипломированный психолог с 15-летним стажем работы. Более семи лет она работала руководителем молодёжного центра при поликлинике, принимала звонки по телефону доверия. Работает в реабилитационном центре Sanasezim с зависимыми людьми.

«Исходя из своего опыта, могу сказать, что чаще всего в работе службы психологической помощи сталкивалась с такими случаями, как конфликты, стрессы, общественное осуждение, недопонимание в семье, развод родителей, переезд, смерть близкого человека, жестокое обращение, бытовое насилие, зависимость от наркотиков, лудомания, буллинг и проблемы с самооценкой. Телефонное консультирование дает возможность обращаться из любого места, в удобное время. Клиент может прервать контакт, то есть в любой момент легко закончить разговор. Для этого достаточно положить трубку. Возможность управлять контактом крайне привлекательна для некоторых людей, в особенности для тех, кто чувствителен к психологической безопасности и хочет сохранить анонимность и конфиденциальность», – пояснила собеседница.

Также она добавила, что существует такое понятие как «суицидальный риск», поэтому не следует обесценивать слова о том, что человек планирует уйти из жизни.

«Люди, сводящие счеты с жизнью, есть во всех слоях общества, в каждой конфессии, нации, культуре, возрасте. Каждый уязвим к проявлению суицидального поведения. Факторы, которые влияют на принятие такого крайнего решения одновременно находятся внутри и снаружи. Вероятно, суицидальные мысли сопровождаются ментальными расстройствами, зависимостью. Обычно гнетущие мысли – симптом депрессии. При сложившихся обстоятельствах нужно взять под контроль основное заболевание», - считает Татьяна Браун.

По мнению психолога, важно мотивировать человека пойти к врачу-психиатру.

«Даже если вам кажется, что человек только пугает, привлекает внимание или манипулирует. Если он хоть раз упоминает о суициде хотя бы в шутку, значит, есть, пусть и низкая, вероятность, что в какой-то момент он всерьез решит покончить с собой. В 2022 году в Казахстане, в результате самоубийств погибло почти 3 700 человек. Самым популярным методом среди мужчин является повешение, среди женщин — передозировка медикаментами, а среди военнослужащих и полицейских — огнестрельное оружие из-за его доступности. По данным отчета организации Wisevoter, в 2023 году по статистике суицида Казахстан занимал 19-е место из 178 стран», – сообщила эксперт.

По ее мнению, одиночество и долгая изоляция, как психогенные факторы, во многом влияют на эмоциональное состояние человека. Депрессия сама по себе не содержит суицидальных тенденций. Они появляются под действием конфликтных ситуаций, если не приняты адекватные меры профилактики, диагностики и лечения. Чем меньше возраст больного, тем острее протекают депрессивные состояния с высокой суицидальной опасностью. Самоубийства – третья по значимости причина смерти граждан в возрасте от 15 до 29 лет. Работа с человеком, задумывающегося о суициде, требует системного подхода.

«Был случай в моей практике, когда позвонила девушка на телефон доверия, со слезами начала рассказывать, что она беременна, а парень от неё ушёл к другой. Подходит срок оплаты арендной квартиры, но денег нет, родные в другом городе. Она сидит на парапете балкона на девятом этаже и хочет спрыгнуть», – поделилась психолог.

Подбирая слова с осторожностью, важно донести до человека мысль, что есть выход из данной затруднительной ситуации. Да, она сложная, даже кажется безвыходной, но только на первый взгляд. Ведь в такой стрессовой ситуации у человека включается тоннельное мышление. В итоге консультации девушку удалось успокоить, снизить тревогу, дать номера фондов помощи беременным и женщинам с детьми, где им на первое время помогают с проживанием, питанием, вещами, рассказала эксперт.

«Однажды обратился ко мне 25-летний игроман, который проиграл крупную сумму денег. Он набрал кредитов и обманул родственников, сдал украденное у бабушки золото в ломбард. Ложь раскрылась очень быстро, парень сбежал из дома, пока были деньги, снимал для ночёвки хостел, а днём проводил время в игровых клубах. Когда средства закончились, решил совершить суицид, но родные вовремя его нашли и поместили в реабилитационный центр. И таких историй очень много», – рассказала спикер.

Специалист добавила, что терапия у психолога призвана выявить причины негативных чувств, тревожности, установок и убеждений. В долгосрочной перспективе, люди с суицидальными мыслями и попытками должны находиться под наблюдением у психотерапевта или психиатра, а в определенных случаях - с медикаментозной поддержкой. Когда человек увидит свое ошибочное убеждение, что «другого выхода нет», то обязательно появится надежда на счастливую и долгую жизнь.