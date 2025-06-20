Алматинцев предупредили о неспокойной ночи

Погода
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Макаренко Людмила

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, и предстоящую ночь они проведут в усиленном режиме. Об этом сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прогнозу Казгидромета сегодня и завтра в мегаполисе ожидаются дожди разной интенсивности, в том числе периодами сильные – до 20 мм осадков. Синоптики предупреждают, что может выпасть более трети месячной нормы осадков за несколько часов (норма за июнь – 59 мм). Также возможны гроза и град, усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. И все это на фоне жары, которая держится несколько последних дней.

В ночное время, с 20 на 21 июня, пройдут кратковременные дожди и грозы, днем – без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +31…+33 °С. 22 июня – переменная облачность, в дневное время возможны дожди и грозы. Температура ночью +20…+22 °С, днем +28…+30 °С.

Для предупреждения подтоплений, которые особенно досаждают инфраструктуре мегаполиса во время обильных осадков, организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. По мере необходимости количество рабочих и специализированной техники будет увеличено. В районных акиматах организуется круглосуточное дежурство для контроля проведения работ. К реагированию днем подготовлены 426 единиц спецтехники, 26 мотопомп, 895 дорожных рабочих.

На случай развития критичной ситуации с ливневыми стоками коммунальные службы заблаговременно провели очистку арычных сетей, переходов и «ловушек» для случайного мусора. Это поможет обеспечить бесперебойный отток воды.

В ДЧС попросили жителей и гостей города воздержаться от походов в горы и не парковать автомобили вдоль обочин дорог, под кронами деревьев и линиями электропередачи.

#погода #Алматы

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