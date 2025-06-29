Департаментом полиции Акмолинской области в рамках реализации концепции "Закон и Порядок" 28 июня на территории области прошла республиканская акция - День безопасной дороги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Liter.kz

Фото: ДП Акмолинской области

Цель данного мероприятия весь день с участниками дорожного движения, которые допустили незначительные нарушения ПДД, проводились профилактические беседы, разъяснялись о последствиях правонарушений, соблюдения принципов закона и порядка, а также с участниками дорожного движения проводилась беседа по укреплению правопослушного поведения и формирование нулевой терпимости к любым формам проявления беспорядка.