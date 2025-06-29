Глава Минцифры встретился с представителями ведущей глобальной компании в сфере цифрового майнинга

Цифровизация
97

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с представителями ведущей глобальной компании в сфере цифрового майнинга и инфраструктуры Phoenix Group, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

 

В обсуждении приняли участие советник Президента Куанышбек Есекеев, заведующий отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Рустам Баялиев, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, председатель комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов, а также представители Phoenix Group – технический директор Алиреза Ардебили и операционный директор Омар Мохаммед.

В ходе встречи стороны обсудили проекты в сфере цифрового майнинга, а также перспективы развития этой отрасли как в регионе, так и в Казахстане.

Министр цифровизации Жаслан Мадиев подчеркнул высокую заинтересованность казахстанской стороны в развитии цифрового майнинга, отметив стратегическую важность этой сферы для цифровой экономики страны.

По итогам переговоров обе стороны выразили взаимное согласие о долгосрочном сотрудничестве в области цифрового майнинга. Это партнерство открывает новые возможности для укрепления цифровой инфраструктуры Казахстана и внедрения передовых технологий.

#цифровизация #технологии #майнинг

Популярное

Все
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем
Айгерим Алтынбек выступила на сцене с Андреа Бочелли
Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Великобритании
Казахстанские школьники стали сильнейшими на Балканской математической олимпиаде
День безопасной дороги провели в Казахстане
МВД продолжает работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания
"Закон и Порядок": прокуратура Павлодарской области провела турнир по дзюдо
Более 60% геологической информации РК оцифровано
В Туркестанской области прошёл форум на тему «Закон и Порядок — гарантия государства»
В микрорайоне "Достык" Павлодара появится современная школа
Глава Минцифры встретился с представителями ведущей глобальной компании в сфере цифрового майнинга
В МВД подвели итоги конкурсов "Серт" и "Наша полиция"
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
В Туркестанской области поздравили фронтовика с вековым юбилеем
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Цифровой рывок: в приграничном Маркакольском районе расширя…
Обеспечить контрольную функцию на территории
Абитуриенты могут подать заявки на поступление в колледжи ч…
Определён первый получатель Digital Nomad Visa

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]