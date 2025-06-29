Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с представителями ведущей глобальной компании в сфере цифрового майнинга и инфраструктуры Phoenix Group, передает Kazpravda.kz

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В обсуждении приняли участие советник Президента Куанышбек Есекеев, заведующий отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Рустам Баялиев, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, председатель комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов, а также представители Phoenix Group – технический директор Алиреза Ардебили и операционный директор Омар Мохаммед.

В ходе встречи стороны обсудили проекты в сфере цифрового майнинга, а также перспективы развития этой отрасли как в регионе, так и в Казахстане.

Министр цифровизации Жаслан Мадиев подчеркнул высокую заинтересованность казахстанской стороны в развитии цифрового майнинга, отметив стратегическую важность этой сферы для цифровой экономики страны.

По итогам переговоров обе стороны выразили взаимное согласие о долгосрочном сотрудничестве в области цифрового майнинга. Это партнерство открывает новые возможности для укрепления цифровой инфраструктуры Казахстана и внедрения передовых технологий.