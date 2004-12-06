меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Спорт
USD, 449,16
USD 449,16
RUB, 4,91
RUB 4,91
EUR, 491,29
EUR 491,29
07.12.2004
Конкурсы
6 декабря 2004 г. 23:00
104
Конкурсы на 07.12.2004 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
01:30
В Алматы проводили казахстанских миротворцев для несения службы на Ближний Восток
00:00
Подарить надежду
01:00
Лайфхак из прошлого
00:30
Соперник назвал состав
02:00
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
02:30
Взрослые за партой
03:30
Самый таинственный волонтер страны
03:00
Байбарыс – Искандер своей эпохи
04:00
Наука в регионе для региона
04:30
В Атырау начал работу третий Национальный курултай
05:30
О здоровье без дыма
05:00
Расширяя пул инвестпроектов
06:00
Нынешний праздник Амал мерекесі был отмечен в Мангистау с небывалым размахом
02:36
Благодать в гармонии с природой
03:00
Миграция из Казахстана в Японию
02:07
Всемирные игры кочевников: подготовка, программы и ожидания
03:04
Мелодии родной земли
02:16
Гулять так гулять
03:30
Дом, где живет вдохновение
04:00
Стержень социального развития
8 марта 2024 г. 14:25
Судьба сильной женщины
8 марта 2024 г. 14:55
Любовь, дефиле и весна
8 марта 2024 г. 5:20
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
8 марта 2024 г. 6:05
Ему ребята верят
8 марта 2024 г. 15:30
Идите в театр, и будет вам счастье
8 марта 2024 г. 16:05
Главная роль в жизни
8 марта 2024 г. 1:30
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
8 марта 2024 г. 5:00
iKомек спешит на помощь
8 марта 2024 г. 7:00
Интернет от Илона Маска
8 марта 2024 г. 8:24
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
8 марта 2024 г. 7:30
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
8 марта 2024 г. 6:30
Отстаивая «Национальный интерес»
8 марта 2024 г. 8:00
Погоны красоты
8 марта 2024 г. 2:00
Ракеты стартуют в Астане
8 марта 2024 г. 0:30
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
8 марта 2024 г. 5:45
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
8 марта 2024 г. 4:30
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта 2024 г. 9:52
Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 4:05
Кузнечных дел мастерица
8 марта 2024 г. 3:40
Любимая работа про гендер забывает
16 февраля 2024 г. 2:00
Ответственность перед предками и потомками
21 февраля 2024 г. 5:00
Академия наук: миссия выполнима
16 февраля 2024 г. 1:30
Казахстан глазами американца в начале XX века
15 февраля 2024 г. 2:00
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
23 февраля 2024 г. 15:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
4 марта 2024 г. 12:51
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
17 февраля 2024 г. 18:06
Детский сад горел в Семее
23 февраля 2024 г. 1:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
23 февраля 2024 г. 16:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
14 февраля 2024 г. 16:45
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
16 февраля 2024 г. 16:42
Алексей Навальный скончался в колонии
19 февраля 2024 г. 1:00
Какого цвета «честный» мед?
21 февраля 2024 г. 4:30
Доверие основывается на справедливости
27 февраля 2024 г. 1:30
Откуда берет корни название города Костанай
28 февраля 2024 г. 3:00
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
16 февраля 2024 г. 18:58
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
22 февраля 2024 г. 5:30
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
2 марта 2024 г. 13:00
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
1 марта 2024 г. 17:59
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
4 марта 2024 г. 15:32
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]