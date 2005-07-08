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Конкурсы
08.07.2005
8 июля 2005 г. 0:00
Конкурсы на 08.07.2005 -
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2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
31 июля 2022 г. 11:29
Я тебя породил, я тебя и убью
31 июля 2022 г. 9:16
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
2 августа 2022 г. 0:00
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
2 августа 2022 г. 0:45
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
1 августа 2022 г. 2:30
Газификация шагает по Казахстану
3 августа 2022 г. 0:00
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
1 августа 2022 г. 0:30
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
1 августа 2022 г. 2:00
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
2 августа 2022 г. 8:32
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
1 августа 2022 г. 11:40
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
1 августа 2022 г. 0:15
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
1 августа 2022 г. 8:50
Аким района погиб в Атырауской области
1 августа 2022 г. 0:45
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
1 августа 2022 г. 1:15
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
3 августа 2022 г. 0:45
Продам ботинки детские, неношеные…
3 августа 2022 г. 16:40
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
15 июля 2022 г. 2:54
Закон Республики Казахстан
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
12 июля 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
12 июля 2022 г. 1:15
Конституционный суд: риски и ожидания
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
16 июля 2022 г. 16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
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Казахстанская правда
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