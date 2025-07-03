Мощный лесной пожар разгорелся в Турции

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Горит курортный район Чешме на Эгейском море

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Пожар вспыхнул в 13:40 по местному времени на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр, из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес.

«Пожар тушат 5 самолетов, 18 вертолетов, 36 пожарных машин. Эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян, Нохуталан», - сообщил канал NTV.

Дым от пожаров виден на пляжах курорта Чешме, фото публикуют в соцсетях.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы ранее в среду сообщил, что пожарным удалось потушить пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир спустя несколько суток.

Лесные пожары начались в среду и в провинциях Бурса и Коджаэли на западе Турции.

Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч. 

#Турция #пожар #Чешме #Измир

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