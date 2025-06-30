Администрация Президента проанализировала работу правоохранительных органов

Президент,Закон и Порядок
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По поручению Главы государства, данного на заседании расширенной коллегии от 23 июня 2025 года, Администрацией Президента проанализирована деятельность правоохранительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Наряду с недостатками, характерными только для определенных силовых органов, также определены общие проблемные направления, которые напрямую влияют на эффективность работы.

По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков, отработку которых ответственные государственные органы должны будут обеспечить в кратчайший срок.

О принимаемых мерах, имеющихся результатах и соответствующих выводах будет доложено Главе государства.

Контроль за надлежащим исполнением поручения и в дальнейшем будет обеспечиваться Администрацией Президента.

#президент #МВД #правоохранительные органы

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