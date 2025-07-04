Его тушат почти 700 человек

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители 50 домов были эвакуированы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщили власти провинции Стамбул.

Пожар в пригороде турецкого мегаполиса Силиври начался в среду в 15.00 по местному времени. Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что в связи с пожаром задержан один человек - предположительно, пожар начался после того, как разожженный мужчиной костер для шашлыка перекинулся на лес.

«В тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета ... 56 пожарных машин и 691 человек», - сообщили власти провинции в пресс-релизе.

«В связи с пожаром эвакуированы жители 50 домов в районе Чанта», - сообщили власти.

По их данным, огонь уничтожил порядка 100 гектаров леса.

В Стамбуле дневная температура держится у отметки в 28 градусов, наблюдается сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час.

Еще один пожар возник в среду в стамбульском районе Султангази, его удалось потушить за несколько часов.

Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.