Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В администрации нацпарка «Бурабай» обратились к местным жителям и туристам с важным предупреждением, сообщает Kazpravda.kz

Казахстанцам напомнили, что подъем на скалу Жумбактас строго запрещен.

«Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, имеющий не только эстетическую, но и культурную ценность. Восхождение на скалу строго запрещено! Это не только нарушает природоохранные правила, но и представляет опасность для жизни и здоровья. Просим соблюдать установленные ограничения и бережно относиться к природному наследию Казахстана. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Сохраним красоту Жумбактаса для поколений», — говорится в тексте обращения.

Посетителей парка просят соблюдать ограничения и бережно относиться к природному богатству страны.

Также сегодня стало известно, что известный европейский шоколатье Ханс Овандо создал десерт «Жұмбақтас». Мёд с местной пасеки вошёл в финальную рецептуру сладкого лакомства.