меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
В мире
Спорт
USD, 466,29
USD 466,29
RUB, 4,77
RUB 4,77
EUR, 499,07
EUR 499,07
08.07.2006
Конкурсы
8 июля 2006 г. 0:00
83
Конкурсы на 08.07.2006 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:20
Очередная победа Казахстана
01:00
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
01:30
Исторический успех Данилиной
02:00
Все дело – в трубе
00:12
Мусор как вирус
02:30
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
02:15
Навеки в памяти народной
02:40
Смогли удивить всех
03:00
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
03:05
Титан геологии
03:04
Грандиозный грант
5 сентября 2023 г. 15:19
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
5 сентября 2023 г. 8:41
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
5 сентября 2023 г. 3:00
Навредила засуха, а теперь – дожди…
4 сентября 2023 г. 4:00
Доброжелательный атом
5 сентября 2023 г. 16:09
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
4 сентября 2023 г. 0:00
Архив, который ждали киноманы
5 сентября 2023 г. 4:00
Креатив нынче в цене
5 сентября 2023 г. 1:00
Мусор-самозванец
4 сентября 2023 г. 15:39
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
4 сентября 2023 г. 19:05
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
5 сентября 2023 г. 2:30
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
5 сентября 2023 г. 0:00
Клип на народный хит
5 сентября 2023 г. 2:00
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
8 сентября 2023 г. 3:30
Говори – и все получится!
6 сентября 2023 г. 0:30
С толстой сумкой на ремне
7 сентября 2023 г. 0:30
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
7 сентября 2023 г. 4:30
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
6 сентября 2023 г. 6:06
Познать дух казахского народа
5 сентября 2023 г. 0:30
Столичный забег
6 сентября 2023 г. 17:59
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
26 августа 2023 г. 9:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
3 сентября 2023 г. 13:50
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
30 августа 2023 г. 1:00
Муза Каюма Мухамедханова
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
25 августа 2023 г. 2:30
Как выучить язык и обрести друзей
26 августа 2023 г. 12:43
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
25 августа 2023 г. 2:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
26 августа 2023 г. 13:30
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
19 августа 2023 г. 13:30
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
13 августа 2023 г. 12:04
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
12 августа 2023 г. 11:33
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
3 сентября 2023 г. 12:40
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
30 августа 2023 г. 1:30
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
28 августа 2023 г. 10:03
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
3 сентября 2023 г. 14:59
На юго-востоке Турции упал метеорит
15 августа 2023 г. 8:18
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
2 сентября 2023 г. 19:11
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
30 августа 2023 г. 3:00
Наследие во всем
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Новости СМИ2
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]