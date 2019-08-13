10 бесхозных парков и скверов насчитывается в столице

Общество
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Аким столицы Алтай Кульгинов провел пеший обход по парку вдоль реки Есиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Территория парка расстилается на 113 гектаров. Здесь установлены беговые и велосипедные дорожки, дорожки для беговых лыж, специализированные места для выгула собак.



Однако во время обхода было заметно, что состояние парка оставляет желать лучшего. Так, на территории парка не работают уличные фонари, некоторые уже разбиты и выдернуты с корнем.



Парк зарос густым сухостоем; деревья и кустарники высохли. За соблюдением порядка следит всего один человек.



"Необходимо будет рассмотреть вопрос установления на территории камер. Нужно взяться за обустройство парка и привести его в надлежащий вид. Люди с пользой для здоровья должны проводить здесь свободное время. Ведь на территории имеются беговые, велосипедные дорожки. Парк для возобновления деятельности передадим на баланс акимата района "Алматы", люди должны приходить в парки отдыхать и наслаждаться природой", - сказал А.Кульгинов.



Всего в столице насчитывается 10 бесхозных парков и скверов. Акиматом ведется работа по благоустройству территорий и передаче на баланс.


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