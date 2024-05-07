Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 3-1) и 4-6) следующего содержания:

«3-1) в пределах компетенции участвует в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;»;

«4-6) в пределах компетенции создает условия для развития науки и научно-технической деятельности;».

2.В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 26:

пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Военнослужащим по окончании прохождения срочной воинской службы образовательный грант на обучение по образовательным программам высшего образования на предстоящий учебный год присуждается на конкурсной основе в пределах квоты согласно подпункту 2-1) пункта 8 настоящей статьи при подтверждении готовности к обучению

в организациях высшего и (или) послевузовского образования согласно подпункту 2) статьи 50-1 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».»;

пункт 8 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву;»;

2) пункт 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«6. Педагогам, являющимся гражданами Республики Казахстан, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в государственных организациях высшего и (или) послевузовского образования или организациях высшего и (или) послевузовского образования, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или организациях высшего и (или) послевузовского образования, в которых размещен государственный образовательный заказ, по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании:

за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание ассоциированного профессора (доцента); доктора по профилю и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 42-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего

на 1 января соответствующего финансового года;

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание профессора; доктора по профилю и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора; доктора наук и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.».

3. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:

1) в статье 1:

подпункт 4-1) изложить в следующей редакции:

«4-1) научная этика – совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;»;

дополнить подпунктами 4-2) и 23-2) следующего содержания:

«4-2) классификатор научных направлений – документ, устанавливающий классификацию и кодирование направлений науки;»;

«23-2) государственный заказ местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы – заказ местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы субъекту научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет государственного бюджета в форме грантового финансирования;»;

2) в статье 4:

подпункт 2-1) после слов «финансируемых из государственного бюджета» дополнить словами «и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы»;

подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

«5-1) разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению;»;

подпункт 5-3) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) координация работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ;»;

дополнить подпунктом 17-2) следующего содержания:

«17-2) разработка и утверждение типовых правил научной этики;»;

3) главу 2 дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Компетенция местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы в области науки

Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы в области науки:

1) участвует в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе;

2) организовывает разработку прикладных научных, научно-технических проектов и программ в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы и их реализацию;

3) утверждает отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы;

4) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Порядок финансирования и утверждения отчетов по прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы определяется в соответствии с правилами базового и программно-целевого финансирования научной

и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»;

4) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2. Научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские работы, в рамках базового финансирования и финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, или в пределах утвержденных сумм по проектам грантового и программно-целевого финансирования по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании:

за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание ассоциированного профессора (доцента); доктора по профилю и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 42-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за степень доктора философии (PhD) и ученое звание профессора; доктора по профилю и ученое звание профессора в размере

50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

за ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора; доктора наук и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.»;

5) статью 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Ведущие ученые, работающие в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях, при наличии непрерывного научно-педагогического стажа работы в данной организации, составляющего не менее пяти лет, в целях завершения работ научного и научно-педагогического характера, включая подготовку и публикацию научных трудов в международных рецензируемых издательствах (журналах), определяемых уполномоченным органом, имеют право на творческий отпуск сроком до одного года с сохранением средней заработной платы за счет собственных средств организации.

Творческий отпуск предоставляется не более одного раза в десять лет. По завершении творческого отпуска ведущий ученый обязан отработать в данной организации в течение трех лет.

В случае осуществления ведущим ученым научно-педагогической и научно-исследовательской работы в период творческого отпуска в иных организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях творческий отпуск аннулируется.

Порядок и условия предоставления творческого отпуска, а также отработки или возмещения расходов определяются внутренними документами организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций.»;

6) в пункте 3 статьи 15 слова «и организаций» заменить словами «, талантливых молодых ученых в возрасте до сорока лет включительно»;

7) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.»;

8) в пункте 4 статьи 19 слова «и утверждаются Правительством Республики Казахстан» исключить;

9) в пункте 2 статьи 21:

часть первую после слов «из государственного бюджета» дополнить словами «и (или) средств субъектов предпринимательства»;

часть вторую дополнить словами «при отсутствии аффилированности к рассматриваемой заявке»;

10) в статье 22:

заголовок после слов «научно-технических проектов и программ,» дополнить словами «проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»;

в пункте 2:

слова «финансируемые из государственного бюджета» заменить словами «проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом научные, научно-технические проекты и программы, проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчеты по их выполнению представляются в форме, не раскрывающей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну.»;

в пункте 5 слова «, программ и» заменить словами «и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки,»;

11) в статье 26:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы осуществляется грантовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. В целях обеспечения эффективного выполнения и достижения конечных результатов без права изменения целей научного проекта научный руководитель проекта имеет право перераспределять средства между статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год, в соответствии с правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»;

12) в статье 27:

пункт 11 после слов «гуманитарных наук,» дополнить словами «использования атомной энергии,»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. В целях обеспечения эффективного выполнения проекта научный руководитель проекта имеет право перераспределять средства между статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год,

в соответствии с правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»;

13) пункт 1 статьи 27-1 дополнить словами «и в иных областях, определяемых уполномоченным органом».

4. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

в пункте 1 статьи 148:

в части первой слова «здравоохранения и образования» заменить словами «здравоохранения, образования и науки»;

в части второй слова «образования и здравоохранения» заменить словами «образования, науки и здравоохранения».

5. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

дополнить статьей 50-1 следующего содержания:

«Статья 50-1. Гарантии при исполнении гражданами Республики

Казахстан обязанностей воинской службы Граждане Республики Казахстан, выслужившие установленный срок срочной воинской службы, имеют право:

1) на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения на основе конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы, в соответствии с правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот, утверждаемыми первыми руководителями уполномоченных государственных органов, в течение одного года со дня увольнения со срочной воинской службы;

2) на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования на основе конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы, в соответствии с правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот, утверждаемыми первыми руководителями уполномоченных государственных органов по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования;

3) на приоритетное получение места в общежитии на время первого года обучения в государственных организациях высшего и (или) послевузовского образования или организациях высшего и (или) послевузовского образования, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или организациях высшего и (или) послевузовского образования, в которых размещен государственный образовательный заказ.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев третьего и четвертого подпункта 2), абзаца второго подпункта 9), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 10) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 1, абзаца шестого подпункта 1), абзацев второго, шестого и седьмого подпункта 2), подпунктов 3) и 7), абзацев второго и третьего подпункта 11)



пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 мая 2024 года

№ 79-VІIІ ЗРК