Закон Республики Казахстан Законы 7 мая 2024 г. 1:35 103 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»: пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 3-1) и 4-6) следующего содержания: «3-1) в пределах компетенции участвует в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;»; «4-6) в пределах компетенции создает условия для развития науки и научно-технической деятельности;». 2.В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»: 1) в статье 26: пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания: «Военнослужащим по окончании прохождения срочной воинской службы образовательный грант на обучение по образовательным программам высшего образования на предстоящий учебный год присуждается на конкурсной основе в пределах квоты согласно подпункту 2-1) пункта 8 настоящей статьи при подтверждении готовности к обучению в организациях высшего и (или) послевузовского образования согласно подпункту 2) статьи 50-1 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».»; пункт 8 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву;»; 2) пункт 6 статьи 52 изложить в следующей редакции: «6. Педагогам, являющимся гражданами Республики Казахстан, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в государственных организациях высшего и (или) послевузовского образования или организациях высшего и (или) послевузовского образования, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или организациях высшего и (или) послевузовского образования, в которых размещен государственный образовательный заказ, по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании: за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за степень доктора философии (PhD) и ученое звание ассоциированного профессора (доцента); доктора по профилю и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за ученую степень кандидата наук в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за ученую степень кандидата наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 42-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за степень доктора философии (PhD) и ученое звание профессора; доктора по профилю и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора; доктора наук и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.». 3. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»: 1) в статье 1: подпункт 4-1) изложить в следующей редакции: «4-1) научная этика – совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;»; дополнить подпунктами 4-2) и 23-2) следующего содержания: «4-2) классификатор научных направлений – документ, устанавливающий классификацию и кодирование направлений науки;»; «23-2) государственный заказ местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы – заказ местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы субъекту научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет государственного бюджета в форме грантового финансирования;»; 2) в статье 4: подпункт 2-1) после слов «финансируемых из государственного бюджета» дополнить словами «и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы»; подпункт 5-1) изложить в следующей редакции: «5-1) разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению;»; подпункт 5-3) исключить; подпункт 10) изложить в следующей редакции: «10) координация работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ;»; дополнить подпунктом 17-2) следующего содержания: «17-2) разработка и утверждение типовых правил научной этики;»; 3) главу 2 дополнить статьей 5-1 следующего содержания: «Статья 5-1. Компетенция местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы в области науки Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы в области науки: 1) участвует в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе; 2) организовывает разработку прикладных научных, научно-технических проектов и программ в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы и их реализацию; 3) утверждает отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы; 4) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан. Порядок финансирования и утверждения отчетов по прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы определяется в соответствии с правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»; 4) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: «2. Научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские работы, в рамках базового финансирования и финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, или в пределах утвержденных сумм по проектам грантового и программно-целевого финансирования по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании: за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за степень доктора философии (PhD) и ученое звание ассоциированного профессора (доцента); доктора по профилю и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за ученую степень кандидата наук в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за ученую степень кандидата наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 25-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) в размере 42-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за степень доктора философии (PhD) и ученое звание профессора; доктора по профилю и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; за ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора; доктора наук и ученое звание профессора в размере 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.»; 5) статью 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Ведущие ученые, работающие в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях, при наличии непрерывного научно-педагогического стажа работы в данной организации, составляющего не менее пяти лет, в целях завершения работ научного и научно-педагогического характера, включая подготовку и публикацию научных трудов в международных рецензируемых издательствах (журналах), определяемых уполномоченным органом, имеют право на творческий отпуск сроком до одного года с сохранением средней заработной платы за счет собственных средств организации. Творческий отпуск предоставляется не более одного раза в десять лет. По завершении творческого отпуска ведущий ученый обязан отработать в данной организации в течение трех лет. В случае осуществления ведущим ученым научно-педагогической и научно-исследовательской работы в период творческого отпуска в иных организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях творческий отпуск аннулируется. Порядок и условия предоставления творческого отпуска, а также отработки или возмещения расходов определяются внутренними документами организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных организаций.»; 6) в пункте 3 статьи 15 слова «и организаций» заменить словами «, талантливых молодых ученых в возрасте до сорока лет включительно»; 7) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: «6) местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.»; 8) в пункте 4 статьи 19 слова «и утверждаются Правительством Республики Казахстан» исключить; 9) в пункте 2 статьи 21: часть первую после слов «из государственного бюджета» дополнить словами «и (или) средств субъектов предпринимательства»; часть вторую дополнить словами «при отсутствии аффилированности к рассматриваемой заявке»; 10) в статье 22: заголовок после слов «научно-технических проектов и программ,» дополнить словами «проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»; в пункте 2: слова «финансируемые из государственного бюджета» заменить словами «проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки»; дополнить частью второй следующего содержания: «При этом научные, научно-технические проекты и программы, проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемые из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчеты по их выполнению представляются в форме, не раскрывающей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну.»; в пункте 5 слова «, программ и» заменить словами «и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки,»; 11) в статье 26: пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания: «Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в рамках государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы осуществляется грантовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.»; дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. В целях обеспечения эффективного выполнения и достижения конечных результатов без права изменения целей научного проекта научный руководитель проекта имеет право перераспределять средства между статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год, в соответствии с правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»; 12) в статье 27: пункт 11 после слов «гуманитарных наук,» дополнить словами «использования атомной энергии,»; дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12. В целях обеспечения эффективного выполнения проекта научный руководитель проекта имеет право перераспределять средства между статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год, в соответствии с правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»; 13) пункт 1 статьи 27-1 дополнить словами «и в иных областях, определяемых уполномоченным органом». 4. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»: в пункте 1 статьи 148: в части первой слова «здравоохранения и образования» заменить словами «здравоохранения, образования и науки»; в части второй слова «образования и здравоохранения» заменить словами «образования, науки и здравоохранения». 5. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»: дополнить статьей 50-1 следующего содержания: «Статья 50-1. Гарантии при исполнении гражданами Республики Казахстан обязанностей воинской службы Граждане Республики Казахстан, выслужившие установленный срок срочной воинской службы, имеют право: 1) на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения на основе конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы, в соответствии с правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот, утверждаемыми первыми руководителями уполномоченных государственных органов, в течение одного года со дня увольнения со срочной воинской службы; 2) на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования на основе конкурсного отбора, проводимого в период прохождения срочной воинской службы, в соответствии с правилами конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот, утверждаемыми первыми руководителями уполномоченных государственных органов по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования; 3) на приоритетное получение места в общежитии на время первого года обучения в государственных организациях высшего и (или) послевузовского образования или организациях высшего и (или) послевузовского образования, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или организациях высшего и (или) послевузовского образования, в которых размещен государственный образовательный заказ.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением: 1) абзацев третьего и четвертого подпункта 2), абзаца второго подпункта 9), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 10) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования; 2) пункта 1, абзаца шестого подпункта 1), абзацев второго, шестого и седьмого подпункта 2), подпунктов 3) и 7), абзацев второго и третьего подпункта 11) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 6 мая 2024 года № 79-VІIІ ЗРК