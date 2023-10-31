100 тысяч особей белого амура выпустили в реку Есиль в Астане

Культура и общество
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В реку Есиль в столице выпустили 100 тысяч особей белого амура из семейства карповых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: с сайта акимата Астаны

Белый амур набирает вес до 30 кг, быстро растет в естественной среде. По словам специалистов, этот вид рыб считается санитаром водоема, съедая избыточную растительность, он очищает пруд от большого количества водорослей.

«Сегодня были выпущены 100 тысяч двухлеток белого амура. В количественном плане процесс зарыбления основывается на рекомендациях научно-производственного центра рыбного хозяйства, который в свою очередь строит свои рекомендации на среднестатистических результатах многочисленных измерений количества рыбы в видовом соотношении на водоемах», - сообщил руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Астаны Жангельди Карабаев.

В плановых работах по зарыблению задействована специальная комиссия из числа сотрудников столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, Ассоциации рыбных хозяйств BD по Акмолинской области, Северного филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», ТОО «Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство».

#Астана #природа #рыба #Есиль

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