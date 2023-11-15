12 членов экстремистской группы задержал КНБ (видео)

12 человек задержали по подозрению в пропаганде терроризма в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

"15 ноября 2023 года комитет национальной безопасности при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализовал ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астане, Атырау и Жезказгане. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов", – сообщили в комитете.

По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Отмечается, что для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.

Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяты запрещенная литература и другие вещественные доказательства.

Ряд членов группировки имеют судимость за тяжкие преступления, в том числе убийство полицейского, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.

Иная информация согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.