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12.04.2007
Конкурсы
11 апреля 2007 г. 23:00
97
Конкурсы на 12.04.2007 -
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08:53
Американец нашел данные о своих родственниках в Казахстане
08:23
Успешное выступление гимнасток на чемпионате Азии в Ташкенте прокомментировала Алия Юсупова
08:43
В Астане горело общежитие
09:05
Токаев наградил слесаря шахты имени Костенко
09:45
Столичный театр признан лучшим на международном фестивале комедии
10:06
Эксперимент «на чистоту» провели в Астане
11:27
«Не прошел тест Бога»: Куандык Бишимбаев обратился к присяжным
10:50
Паводки в Казахстане: в двух областях продолжают откачивать воду
12:45
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
11:44
«Могу поклясться, что не знал»: Байжанов выступил с последним словом в суде
10:34
Землетрясение произошло в Алматинской области
12:02
Дело Бишимбаева: судебное заседание отложено до 10 мая
13:00
Ордена и медали получили к празднику казахстанцы - указ президента
12:25
Паводковую воду направят на рисовые поля Кызылординской области
12:29
Президент присвоил группе казахстанцев звания и чины
12:14
В Казахстане проживает 148 ветеранов ВОВ
14:00
Более 70 человек погибло при наводнениях в Бразилии
13:35
Когда казахстанцы смогут без визы посещать Вьетнам
13:19
Названа дата переговоров Азербайджана и Армении в Алматы
13:45
Как будет курсировать общественный транспорт Астаны в праздничные дни
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
1 мая 2024 г. 3:00
Детей растить и Родину защищать
1 мая 2024 г. 0:30
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
1 мая 2024 г. 1:19
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
30 апреля 2024 г. 1:21
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
1 мая 2024 г. 2:26
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
1 мая 2024 г. 2:00
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
1 мая 2024 г. 1:00
Злые языки страшнее пистолета
1 мая 2024 г. 3:18
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
29 апреля 2024 г. 8:06
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
29 апреля 2024 г. 8:49
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
30 апреля 2024 г. 20:25
Токаев принял главу КНБ
1 мая 2024 г. 0:00
Урок на приусадебном участке
1 мая 2024 г. 4:32
Казахский обретает статус языка межнационального общения
1 мая 2024 г. 1:42
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
30 апреля 2024 г. 19:55
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
30 апреля 2024 г. 19:47
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
30 апреля 2024 г. 18:53
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
30 апреля 2024 г. 19:33
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
1 мая 2024 г. 4:55
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
8 апреля 2024 г. 7:30
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
8 апреля 2024 г. 10:30
Закон Республики Казахстан
19 апреля 2024 г. 15:40
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
12 апреля 2024 г. 2:24
Целина: как это было
11 апреля 2024 г. 15:30
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
16 апреля 2024 г. 14:34
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
13 апреля 2024 г. 12:00
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
13 апреля 2024 г. 14:30
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
23 апреля 2024 г. 12:14
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
18 апреля 2024 г. 1:30
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
11 апреля 2024 г. 12:44
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
11 апреля 2024 г. 5:57
На Петропавловск идет огромный поток
20 апреля 2024 г. 21:02
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
19 апреля 2024 г. 14:37
Когда в Астане отключат отопление
20 апреля 2024 г. 15:16
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
22 апреля 2024 г. 16:43
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
17 апреля 2024 г. 3:30
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
11 апреля 2024 г. 15:48
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
27 апреля 2024 г. 4:02
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
12 апреля 2024 г. 19:00
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
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