15-летнюю девочку с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области

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Пятнадцатилетнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ЧП произошло в поселке Узынагаш. В полицию звонок поступил около шести утра. Выяснилось, что на подростка напал молодой человек. Девочку сразу же доставили в больницу. Ей была проведена операция.

"Состояние пациентки оценивается, как стабильно тяжелое в соответствии с перемешанной травмой и тяжестью объема проведенной нами операции", - отметил заведующий отделением хирургии жамбылской ЦРБ.

Как выяснилось позже, нападавшим оказался 23-летний друг пострадавшей. Молодые люди встречались полтора года. Что стало причиной жестокой расправы, сейчас выясняют полицейские.

По факту покушения заведено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 24, часть 3 и статье 99, часть 2 Уголовного Кодекса РК. Проводятся необходимые экспертизы для полного и объективного расследования произошедшего", - сообщил заместитель руководителя жамбылского РОП Галым Нариманулы.