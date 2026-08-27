ТОО «Алло, не керек» не смутило вкладчиков...

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Судом города Конаева вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, которая привлекла около 8 тыс. вкладчиков и собрала свыше 21 млрд тенге. Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, Шүкен К. К. приговорен к восьми годам лишения свободы, его сообщник Үрәтбек М. С. – к одному году.

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В ходе досудебного расследования департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что вкладчикам предлагали ипотеку под 0%, жилье и авто в рассрочку без переплаты. Именно такие условия использовались для привлечения новых участников.

С целью легализации преступных доходов организаторы создали многоуровневую схему с использованием подконтрольных им юридических лиц – ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold Sapa Premium», которые выступали фиктивными поставщиками услуг в сферах рекламы, аналитики и прогнозирования цен на рынках недвижимости и автотранспорта. На основании мнимых договоров через эти компании выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.

Часть собранных средств осуж­денные потратили на покупку двух квартир и трех машин марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. Судом указанное имущество конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, за последние три года в Алматинской области проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид «Аманат Хоум», Аmanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT и Charhomi. Вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур признаны свыше 12 тыс. граждан, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге.

По информации департамента экономических расследований АФМ по Алматинской области, большинство вышеуказанных пирамид были официально зарегистрированы как потребительские кооперативы. Часть таких ТОО маскируют под инвестиционные проекты, образовательные платформы либо сетевой маркетинг. Чтобы скрыть происхождение денег, добытых нелегальным путем, преступники переводят их в криптовалюту. Одним из каналов рекламирования финансовых пирамид являются социальные сети и мессенджеры.

Признаки нелегальных схем универсальны: обещание быстрого возврата вложенных средств и высоких процентов, акцент на привлечение новых участников, отсутствие реальных товаров или услуг, агрессивная реклама с розыгрышем всевозможных призов, в том числе автомобилей, турпутевок и кругосветных морских круизов. Как правило, ни одна организация, реализующая подобные «сверхприбыльные» проекты, не имеет лицензии на финансовую деятельность.

#суд #приговор #финансовая пирамида #Amanat Drive

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