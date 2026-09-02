Квартиры и паркинг под арестом: в СКО экс-чиновника и бизнесмена подозревают в крупном хищении

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Ущерб на 380 млн тенге установлен при строительстве на месторождении «Сырымбет»

Фото: АФМ

Департамент АФМ по СКО проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе, сообщает Kazpravda.kz со пресс-службу госоргана 

В 2017 году Управлением энергетики и ЖКХ в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» заключен договор с ТОО «Akcent KZ» на строительство железнодорожного подъездного пути с внутриплощадочным путевым развитием и инженерными сетями к месторождению «Сырымбет».

Месторождение «Сырымбет» имеет стратегическое значение для региона и является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова.

Общая стоимость госзакупа составила 1,4 млрд тенге.

Первоначально завершение строительства планировалось в 2018 году, однако сроки реализации проекта неоднократно продлевались. Несмотря на это, строительство объекта до настоящего времени не завершено.     

В результате стоимость фактически не выполненных работ составила 380 млн тенге.        

В качестве подозреваемых по делу признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель Управления энергетики и ЖКХ.

«С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и парковочное место. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Ранее сотрудники АФМ выявили схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования - расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге. 

#АФМ #суд #хищение #СКО #квартиры #паркинг

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