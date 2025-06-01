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Для этого Правительством в лице Министерства труда и социальной защиты населения реализуются различные меры поддержки, направленные на улучшение условий жизни казахстанских семей.

Сегодня почти 2 млн семей с детьми получают различные пособия и выплаты. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,7 трлн тенге. Из них 870,7 млрд тенге – из республиканского бюджета и 855,9 млрд тенге – из ГФСС. Размеры пособий в 2025 году проиндексированы на 6,5%.

Среди ключевых форм поддержки – единовременное пособие при рождении ребенка – от 149 416 тенге (38 МРП) до 247 716 тенге (63 МРП) в зависимости от очередности. За первые четыре месяца текущего года выплата предоставлена 117 тыс. граждан на сумму 21,1 млрд тенге.

Также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих женщин. Размер выплат зависит от количества детей: на первого ребенка – 22 648 тенге (5,76 МРП), на второго – 26 777 тенге (6,81 МРП), на третьего – 30 866 тенге (7,85 МРП), на четвертого и последующих – 34 995 тенге (8,9 МРП). По состоянию на 1 мая 2025 года пособие получают в среднем 123,3 тыс. человек, выплачено 14,4 млрд тенге.

Выплаты из ГФСС получают и работающие женщины. Средний размер единовременного пособия по беременности и родам составил 1,6 млн тенге. Эту выплату уже получили 81,8 тыс. женщин, общая сумма – 117,3 млрд тенге. Также выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – в среднем 85 221 тенге. Сумма составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Средний размер выплаты – 85 221 тенге.

С 2014 года государство также субсидирует пенсионные взносы для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, что способствует накоплению пенсионного капитала.

С 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей: 4 ребенка – 63 030 тенге, 5 детей – 78 798 тенге, 6 детей – 94 565 тенге, 7 детей – 110 332 тенге, 8 и более детей – по 15 728 (4 МРП) тенге на каждого ребенка. С начала года пособие многодетным семьям в среднем получили 611, 5 тыс. семей на сумму 176 млрд тенге.

Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей, назначается пожизненное госпособие, выплачиваемое независимо от дохода. Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденом «Материнская слава» І, ІІ степени размер пособия составляет 29 097 тенге (7,4 МРП), награжденным подвеской «Күміс алқа» размер пособия в настоящее время составляет 25 165 (6,4 МРП) тенге. Сегодня получателями пособия являются 242,0 тыс. награжденных многодетных матерей, выплачено 25,9 млрд. тенге.

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, получают ежемесячное пособие по уходу до достижения ими совершеннолетия. Размер выплаты составляет 74 428 тенге (1,61 ПМ). С начала года эту помощь получили 111,7 тыс. человек, общая сумма выплат – 33,7 млрд тенге.

Для семей с доходом на одного члена ниже установленной черты бедности государством оказывается адресная социальная помощь, в рамках которой также осуществляется дополнительная выплата на детей в возрасте от 1 до 6 лет. Размер данной выплаты составляет 1,5 МРП, что в 2025 году эквивалентно 5 898 тенге за каждого ребенка. На 1 мая т.г. данная выплата назначена 74,4 тыс. детей на сумму 1,4 млрд тенге.