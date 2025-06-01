1,7 трлн тенге выделено на социальную поддержку семей с детьми в 2025 году

Общество
10

В Казахстане последовательно укрепляется система оказания соцпомощи семьям с детьми, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Для этого Правительством в лице Министерства труда и социальной защиты населения реализуются различные меры поддержки, направленные на улучшение условий жизни казахстанских семей.

Сегодня почти 2 млн семей с детьми получают различные пособия и выплаты. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,7 трлн тенге. Из них 870,7 млрд тенге – из республиканского бюджета и 855,9 млрд тенге – из ГФСС. Размеры пособий в 2025 году проиндексированы на 6,5%.

Среди ключевых форм поддержки – единовременное пособие при рождении ребенка – от 149 416 тенге (38 МРП) до 247 716 тенге (63 МРП) в зависимости от очередности. За первые четыре месяца текущего года выплата предоставлена 117 тыс. граждан на сумму 21,1 млрд тенге.

Также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих женщин. Размер выплат зависит от количества детей: на первого ребенка – 22 648 тенге (5,76 МРП), на второго – 26 777 тенге (6,81 МРП), на третьего – 30 866 тенге (7,85 МРП), на четвертого и последующих – 34 995 тенге (8,9 МРП). По состоянию на 1 мая 2025 года пособие получают в среднем 123,3 тыс. человек, выплачено 14,4 млрд тенге.

Выплаты из ГФСС получают и работающие женщины. Средний размер единовременного пособия по беременности и родам составил 1,6 млн тенге.  Эту выплату уже получили 81,8 тыс. женщин, общая сумма – 117,3 млрд тенге. Также выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – в среднем 85 221 тенге. Сумма составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Средний размер выплаты – 85 221 тенге.

С 2014 года государство также субсидирует пенсионные взносы для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, что способствует накоплению пенсионного капитала.

С 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей: 4 ребенка – 63 030 тенге, 5 детей – 78 798 тенге, 6 детей – 94 565 тенге, 7 детей – 110 332 тенге, 8 и более детей – по 15 728 (4 МРП) тенге на каждого ребенка. С начала года пособие многодетным семьям в среднем получили 611, 5 тыс. семей на сумму 176 млрд тенге.

Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей, назначается пожизненное госпособие, выплачиваемое независимо от дохода. Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденом «Материнская слава» І, ІІ степени размер пособия составляет 29 097 тенге (7,4 МРП), награжденным подвеской «Күміс алқа» размер пособия в настоящее время составляет 25 165 (6,4 МРП) тенге. Сегодня получателями пособия являются 242,0 тыс. награжденных многодетных матерей, выплачено 25,9 млрд. тенге.

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, получают ежемесячное пособие по уходу до достижения ими совершеннолетия. Размер выплаты составляет 74 428 тенге (1,61 ПМ). С начала года эту помощь получили 111,7 тыс. человек, общая сумма выплат – 33,7 млрд тенге.

Для семей с доходом на одного члена ниже установленной черты бедности государством оказывается адресная социальная помощь, в рамках которой также осуществляется дополнительная выплата на детей в возрасте от 1 до 6 лет. Размер данной выплаты составляет 1,5 МРП, что в 2025 году эквивалентно 5 898 тенге за каждого ребенка. На 1 мая т.г. данная выплата назначена 74,4 тыс. детей на сумму 1,4 млрд тенге.

#Правительство #семья #социальная поддержка

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
ПСЖ выиграл финал Лиги чемпионов с рекордном счетом
Стартовал отбор в Президентский молодежный кадровый резерв
В Казахстане реализуется комплекс мер по безопасности детей
Новые стандарты и достижения в детской медицине: от ранней диагностики до высокотехнологичной помощи
Почти 7 млн детей уже копят на будущее в рамках инициативы «Нацфонд – детям»
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Ферма, где роботы доят коров
Токаев принял нового акима Алматы
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники

Читайте также

Почти 7 млн детей уже копят на будущее в рамках инициативы …
Стартовал отбор в Президентский молодежный кадровый резерв
С 2003 года жертвам политических репрессий в РК выплачено 2…
Поддержка детства в Казахстане: инвестиции в будущее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]