меню
Личный кабинет
Нормативные правовые акты
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Актуально
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Происшествия
Мнения
Закон и Порядок
Культура и общество
Экология
Lifestyle
В мире
Таза Казахстан
Спорт
USD, 489,39
USD 489,39
RUB, 6,19
RUB 6,19
EUR, 567,99
EUR 567,99
23.06.2005
Конкурсы
22 июня 2005 г. 23:00
167
Конкурсы на 23.06.2005 -
скачать
Facebook
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:00
Гравюры из испанского дневника
00:30
Музей справил новоселье
02:00
Сельские школы вышли на новый уровень
03:30
Референдум: время сплоченности народа
01:00
Мода с северным характером
01:31
На реках начали дробление льда
02:00
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
02:29
Рост производства и мощностей
04:00
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
03:00
На пользу регионам
04:30
В одном строю с пограничниками
03:30
Как заработать на весне
00:01
Устойчивость, баланс и развитие
00:33
Реализуя запрос на прозрачность
01:00
Ради чистоты родного города
01:30
Принята Концепция по защите биоразнообразия
08:58
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
04:00
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
02:30
Курс на гуманизацию
01:12
Распоряжение Главы государства о назначении
5 марта 2026 г. 3:30
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
5 марта 2026 г. 0:33
Слово о замечательном человеке
7 марта 2026 г. 1:00
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
5 марта 2026 г. 20:02
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
7 марта 2026 г. 9:15
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
5 марта 2026 г. 4:42
Новый завод откроют в мае
7 марта 2026 г. 16:20
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
5 марта 2026 г. 3:40
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
5 марта 2026 г. 1:21
История Ботая оживает в кино
6 марта 2026 г. 2:00
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
7 марта 2026 г. 1:40
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
6 марта 2026 г. 15:35
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
7 марта 2026 г. 3:00
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
5 марта 2026 г. 13:21
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
6 марта 2026 г. 13:17
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
7 марта 2026 г. 6:00
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
5 марта 2026 г. 2:40
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
7 марта 2026 г. 1:20
В СКО готовятся к паводку
8 марта 2026 г. 13:00
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
7 марта 2026 г. 0:40
«Как много девушек хороших...»
4 марта 2026 г. 10:31
На страже неба: женское лицо авиации
12 февраля 2026 г. 7:00
Обманутые жители Талгара борются за свои права
4 марта 2026 г. 4:15
В Конаеве начали строить КОС
10 февраля 2026 г. 11:40
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
12 февраля 2026 г. 9:30
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
12 февраля 2026 г. 2:40
Строится новая взлетно-посадочная полоса
11 февраля 2026 г. 11:20
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
14 февраля 2026 г. 7:00
Дрова и уголь будут под запретом
3 марта 2026 г. 16:28
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
21 февраля 2026 г. 15:15
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
3 марта 2026 г. 7:00
Семь лет уверенного созидательного лидерства
11 февраля 2026 г. 19:25
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
10 февраля 2026 г. 13:15
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
21 февраля 2026 г. 13:39
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
13 февраля 2026 г. 4:00
О чем поведает Рашид ад-дин?
24 февраля 2026 г. 12:52
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
14 февраля 2026 г. 2:58
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
20 февраля 2026 г. 12:12
Морозы возвращаются в Казахстан
3 марта 2026 г. 1:40
Подставить вовремя плечо
26 февраля 2026 г. 2:46
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]