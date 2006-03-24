Конкурсы на 25.03.2006 - скачать
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День металлурга
Золото, а не завод!
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Встают на крыло
Искусственный дождь
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Золото из Терамо
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Из сельского клуба – на большую сцену
На Кубке мира в Корее
Раненого филина передали в зоопарк
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
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Неудача «Астаны» и «Елимая»
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Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
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Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В гармонии с миром
Работать на опережение
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане
Фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» в ВКО объединил поэтов и артистов
Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Аномальная жара накроет Казахстан
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В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
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