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Конкурсы
25.04.2006
25 апреля 2006 г. 0:00
Конкурсы на 25.04.2006 -
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
10:45
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
10:10
Президент Шри-Ланки уйдет в отставку
14:02
С необычным оружием ограбили игровой клуб в Туркестане – видео
15:10
Задержан и.о. начальника ДУИС Шымкента – МВД
13:41
Затопило после дождя: отремонтированный аэропорт Костаная раздосадовал казахстанцев (видео)
15:35
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая
15:00
От новичков до опытных производителей: около 100 заявок подано на участие в конкурсе "Лучший товар Казахстана"
18:35
Повешенным нашли постояльца дома престарелых в Уральске
20:00
Число иностранных туристов растет в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
4 июля 2022 г. 10:21
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
4 июля 2022 г. 0:00
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
3 июля 2022 г. 15:14
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
3 июля 2022 г. 10:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
3 июля 2022 г. 11:33
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
5 июля 2022 г. 13:30
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
5 июля 2022 г. 12:08
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
4 июля 2022 г. 1:15
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
5 июля 2022 г. 15:03
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
8 июля 2022 г. 10:14
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
3 июля 2022 г. 9:00
Национальный день домбры отмечает Казахстан
5 июля 2022 г. 1:00
Перепил, убил – в тюрьму
6 июля 2022 г. 11:28
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
3 июля 2022 г. 9:30
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
4 июля 2022 г. 8:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
3 июля 2022 г. 18:16
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
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