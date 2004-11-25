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25.11.2004
Конкурсы
25 ноября 2004 г. 0:00
61
Конкурсы на 25.11.2004 -
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01:30
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
00:30
Школьники не подвели
02:00
...А глаз как у орла
02:30
Нарушают и скрывают
01:00
Первое «золото»
03:30
Водопровод, которого нет…
03:00
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
05:30
Сохранение культурного кода
04:00
Рост НДС чреват инфляцией
06:00
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
04:30
Первый пошел!
07:30
Вскрыли? Жди СМС!
05:00
Вековая ценность
06:30
Мелодии и краски мира
14:00
Съезд НПП РК “Aтамекен” состоится 17 ноября
08:55
2 водителя погибли на трассе в ЗКО
07:00
Чиновники больше не за забором
08:08
Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве
03:00
Юрист новой формации
08:25
Насильника малолетних детей осудили в Павлодарской области
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
22 сентября 2023 г. 19:25
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
22 сентября 2023 г. 20:05
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
22 сентября 2023 г. 3:00
Под шахтерской маркой
24 сентября 2023 г. 15:01
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
22 сентября 2023 г. 20:09
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
23 сентября 2023 г. 9:59
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
22 сентября 2023 г. 19:03
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
22 сентября 2023 г. 19:51
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
23 сентября 2023 г. 7:05
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
23 сентября 2023 г. 9:33
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
23 сентября 2023 г. 14:36
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
23 сентября 2023 г. 8:58
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
23 сентября 2023 г. 6:29
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
23 сентября 2023 г. 8:07
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
3 сентября 2023 г. 8:56
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
3 сентября 2023 г. 13:50
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
30 августа 2023 г. 1:00
Муза Каюма Мухамедханова
30 августа 2023 г. 1:30
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
3 сентября 2023 г. 14:59
На юго-востоке Турции упал метеорит
3 сентября 2023 г. 12:40
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
30 августа 2023 г. 3:00
Наследие во всем
2 сентября 2023 г. 19:11
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
8 сентября 2023 г. 6:00
Необходима энергетическая стабильность
30 августа 2023 г. 2:00
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
8 сентября 2023 г. 3:30
Говори – и все получится!
15 сентября 2023 г. 12:19
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
7 сентября 2023 г. 4:30
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
7 сентября 2023 г. 0:30
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
15 сентября 2023 г. 4:00
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
15 сентября 2023 г. 20:00
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
14 сентября 2023 г. 0:00
Когда волк не помощник
12 сентября 2023 г. 3:30
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
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Казахстанская правда
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