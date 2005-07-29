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30.07.2005
Конкурсы
29 июля 2005 г. 23:00
68
Конкурсы на 30.07.2005 -
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00:22
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
18 марта 2024 г. 3:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
16 марта 2024 г. 16:28
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
16 марта 2024 г. 10:00
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
16 марта 2024 г. 12:00
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
16 марта 2024 г. 17:58
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
16 марта 2024 г. 19:00
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
16 марта 2024 г. 15:00
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
16 марта 2024 г. 12:59
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
16 марта 2024 г. 11:30
Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписанию выходных дней
16 марта 2024 г. 10:30
Казахстан нацелен завоевать 80 лицензий на Олимпиаду
16 марта 2024 г. 18:30
Профилизацию колледжей с учетом спроса рынка труда проведут в РК
16 марта 2024 г. 17:30
Обряд «тұсау кесу» одновременно провели в Жетысу 50 малышам
16 марта 2024 г. 17:00
Доля старых машин вышла на годовой максимум в Казахстане
16 марта 2024 г. 16:00
Даурен Елеусинов проиграл нокаутом «наследнику GGG»
16 марта 2024 г. 13:56
Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду по таеквондо
17 марта 2024 г. 11:00
Горе луковое: около 160 тыс. тонн продукции может сгнить
16 марта 2024 г. 12:28
Индиан-Уэллс: Швёнтек и Саккари разыграют титул
16 марта 2024 г. 11:00
Древние казахские городища могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
16 марта 2024 г. 15:30
Умер актер Александр Ширвиндт
16 марта 2024 г. 14:28
Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме
23 февраля 2024 г. 15:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
4 марта 2024 г. 12:51
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
8 марта 2024 г. 14:25
Судьба сильной женщины
23 февраля 2024 г. 1:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
23 февраля 2024 г. 16:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
27 февраля 2024 г. 1:30
Откуда берет корни название города Костанай
28 февраля 2024 г. 3:00
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
22 февраля 2024 г. 5:30
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
2 марта 2024 г. 13:00
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
1 марта 2024 г. 17:59
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
8 марта 2024 г. 14:55
Любовь, дефиле и весна
8 марта 2024 г. 5:20
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
8 марта 2024 г. 6:05
Ему ребята верят
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8 марта 2024 г. 16:05
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В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
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