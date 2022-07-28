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8 новых технологий диагностики и лечения внедрено в практику Больницы Медицинского центра УДП РК

За 6 месяцев 2022 г. в практику БМЦ УДП РК было внедрено 8 новых технологий диагностики и лечения.

Для расширения высокотехнологичной медицинской помощи были внедрены две технологии: в области спинальной нейрохирургии, проведенных в гибридной операционной, а также в области травматологии и ортопедии с применением уникального коленного протеза, позволяющего достичь сгибания сустава до 155 градусов. В текущем году в больнице Медицинского центра впервые проведены две операции по установке этого уникального протеза коленного сустава совместно с хирургами из Индии. Технология внедрена в рамках реализации проекта «Клиника в клинике».

Для расширения перечня диагностических услуг были внедрены 2 технологии в области персонализированной геномной и иммуногистохимической диагностики, 2 технологии были внедрены с целью расширения перечня реабилитационных услуг (реабилитация постковидного синдрома с использованием гипербарической оксигенации, ботулотерапия в неврологии при спастическом синдроме).

Также в первом полугодии были внедрены две мини-инвазивные технологии в области проктологии и урологии. Данные операции гораздо легче переносятся, после них быстрее проходит процесс восстановления и возвращения к повседневной активности, имеют меньше побочных эффектов.

Стоит отметить, что из внедренных технологий, две были применены впервые в Казахстане: «Молекулярно-генетическая диагностика мутации при глиомах головного мозга» и «Комбинированное лечение (эндоваскулярное и микрохирургическое) артериовенозной фистулы конуса спинного мозга».

Комбинированное лечение артериовенозной фистулы конуса спинного мозга проводится в гибридной операционной с использованием высокотехнологического современного микроскопа Kinevo 900. В результате данной операции восстанавливается нормальное кровообращение спинного мозга, что дает возможность для снятия неврологических симптомов.

С использованием перечисленных технологий лечение уже получили 49 человек, диагностику прошли 574 пациента.

 

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