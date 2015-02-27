8 выходных дней получат казахстанцы на праздники в марте

Общество
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Ксения Воронина
Министерство здравоохранения и социального развития РК утвердило восемь выходных дней на мартовские праздники для казахстаннцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Поскольку государственный праздник "Международный женский день" – 8 Марта приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник, согласно закону РК "О праздниках в Республике Казахстан", соответственно, казахстанцы будут отдыхать 7, 8 и 9 марта" – сообщается в информации пресс-службы МЗСР.

Кроме того на государственный праздник Наурыз мейрамы приходятся 5 выходных дней, поскольку он отмечается с 21 по 23 марта, из которых 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, поэтому два выходных дня переносятся на 24 и 25 марта.

Напомним, что  при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

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