8 выходных дней получат казахстанцы на праздники в марте

Министерство здравоохранения и социального развития РК утвердило восемь выходных дней на мартовские праздники для казахстаннцев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Поскольку государственный праздник "Международный женский день" – 8 Марта приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник, согласно закону РК "О праздниках в Республике Казахстан", соответственно, казахстанцы будут отдыхать 7, 8 и 9 марта" – сообщается в информации пресс-службы МЗСР.
Кроме того на государственный праздник Наурыз мейрамы приходятся 5 выходных дней, поскольку он отмечается с 21 по 23 марта, из которых 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, поэтому два выходных дня переносятся на 24 и 25 марта.
Напомним, что при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.