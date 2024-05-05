Ветеранам войны к 9 мая выплачена единовременная соцпомощь

Единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов ко Дню победы получили все участники Великой Отечественной войны, передает Kazpravda.kz
«Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге. Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов», - говорится в сообщении правительства.
Всего в республике на сегодня проживают 148 ветеранов войны. Независимо от иных видов социальной поддержки участникам ВОВ ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (в 2024 году 59 072 тенге).