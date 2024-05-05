Ветеранам войны к 9 мая выплачена единовременная соцпомощь

Общество
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Единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов ко Дню победы получили все участники Великой Отечественной войны, передает Kazpravda.kz

Фото: theopenasia.net

«Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге. Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов», - говорится в сообщении правительства.

Всего в республике на сегодня проживают 148 ветеранов войны. Независимо от иных видов социальной поддержки участникам ВОВ ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (в 2024 году 59 072 тенге).

#соцвыплаты #ветераны #ВОВ

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