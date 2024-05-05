Ветеранам войны к 9 мая выплачена единовременная соцпомощь

«Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге. Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов», - говорится в сообщении правительства.