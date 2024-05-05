Более 5,6 тыс. мероприятий проведено с начала акции «Таза Қазақстан»

turkistan.today

Завершилась неделя «Өнегелі ұрпақ», направленная на благоустройство жилых домов ветеранов и Домов престарелых, а также оказание помощи в быту одиноким пожилым людям.

В период с 8 апреля по 4 мая в регионах проведено более 5,6 тысяч мероприятий с общим охватом свыше 1 млн. человек.

С 6 по 11 мая будет организована тематическая неделя «Мөлдір бұлақ», направленная на очистку окрестностей рек-озер от мусора. Во всех мероприятиях активное участие примут молодежные ресурсные центры, волонтерские сообщества.