Глава МКИ поздравила православных с Пасхой

Аида Балаева подчеркнула, что этот праздник отмечают все казахстанцы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Дорогие друзья! Поздравляю всех православных с праздником светлой Пасхи! Уже много поколений казахстанцев отмечают этот праздник вместе вне зависимости от вероисповедания и этнической принадлежности. Пасху с большим нетерпением ждут и с огромной радостью отмечают все жители нашей страны», - написала Аида Балаева в фейсбуке.

Глава Минкультинформа пожелала «всем в этот светлый день радости, умиротворения и любви, отметить Пасху в кругу близких и родных людей», - говорится в сообщении.