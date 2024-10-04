А во дворе рос дуб зеленый…

Ровно 60 лет назад в Токио казахстанский гимнаст внес в копилку побед «серебро», выступая в командных состязаниях советских атлетов, и показал третий результат на коне в личных соревнованиях. Эти награды вкупе с золотыми медалями пятиборца Виктора Минеева и борца Анатолия Колесова стали первыми для Казахстана на таких крупных комплексных состязаниях, которые проходят раз в четыре года. Хотя ранее, в 1952 и в 1956 годах, дважды серебряным призером олимпиад становился уроженец нашей рес­публики спринтер Владимир Сухарев, проживавший к тому моменту в Москве. Кроме того, в 1960 году в Риме на аналогичных соревнованиях отличился другой представитель легкой атлетики – Гусман Косанов, также ставший серебряным призером в эстафетном беге 4х100 метров с барьерами. Но та медаль пошла в зачет Молдавии, так как Гусман в то время учился в техникуме физкультуры в Кишиневе. Подвиг же Цапенко, как и других спортсменов, отличившихся на Олимпийских играх, навсегда останется в истории казахстанского спорта.

Встреча с супругой Юрия Яковлевича Натальей Константиновной Цапенко, которая до выхода на заслуженный отдых, как и ее муж, трудилась тренером в алма-атинской СДЮШОР № 9, позволила побольше узнать о выдающемся спортсмене.

– Юрий Яковлевич, был ярким спортсменом, и, наверняка, не мыслил себя без спорта?

– Юры не стало в 2012 году. У него был огромный авторитет в Советском Союзе. И этого человека невозможно было не любить за преданность спорту, за доброту и порядочность. В то же время он был в меру строг и всегда добивался поставленной цели. Никогда не хвастался тем, что является призером Олимпийских игр. Когда при знакомстве называл фамилию, многие удивлялись и переспрашивали: «Вы тот Цапенко, который пять раз выиграл чемпионат СССР и дважды становился призером Олимпийских игр?» Но за этими успехами стоит упорный каждодневный труд. Еще в родном Шымкенте, как он сам рассказывал, вел конспекты, планировал себе каждый день. Удивлял родных и близких тем, что мог часами стоять на руках. Мог по несколько часов не выходить из зала. Представляете, какая была сила воли?! Он никогда не нарушал своего тренировочного ритма. Творчески подходил к каждому элементу. Если задумал что-то выполнить, то обязательно добивался своего. Юра часто вспоминал о том, что во дворе у них рос большой дуб. На этом дереве он соорудил кольца и оттачивал свое мастерство. Его тренировочный день начинался утром именно здесь.

Другой снаряд – конь – стоял на стадионе. Туда добирался бегом. В летнюю жару его ручки нагревались до такого состояния, что нельзя было не обжечься. Другие гимнасты не осмеливались заниматься днем, а он в любое время не нарушал тренировочного процесса. «Когда быстро переставляешь руки, – делился Юрий Яковлевич при жизни, – трудно обжечься. Именно те шымкентские тренировки помогли мне завоевать олимпийские медали».

В жизни каждого спортсмена есть кумиры. Был он и у Юрия. Однажды он прочитал книгу про советского военнопленного солдата, который в лагере испытал унижение и издевательства. А когда вернулся домой, стал заниматься гимнастикой, чтобы стать сильным, и достиг небывалых высот в этом виде спорта. И Юра хотел быть похожим на него. Он, как и его кумир, был фанатично предан гимнастике.

– А как он попал в сборную СССР?

– Его приметили алма-атинские тренеры и пригласили в тогдашнюю столицу Казахской ССР. Первое время он жил дома у Самуила Клугбана. В Алма-Ате Юра стал показывать феноменальные результаты. В 1961 году впервые выиграл чемпионат Советского Союза и потом повторял этот успех четырежды. Был трехкратным победителем Спартакиады народов СССР. И такого спортсмена нельзя было не заметить. Юра в составе сборной страны поехал на Олимпиаду в Токио. Эти игры запомнились тем, что на гимнастическом помосте соперничали за лидерство представители Японии и СССР. Наши ребята тогда уступили, однако приобрели бесценный опыт. На коне Юра выступил просто блестяще, но судьи все же оценили его выступ­ление не очень высоко – он стал лишь третьим. Хотя, по мнению тренеров сборной СССР и других зарубежных экспертов, придраться вообще было не к чему. Но в спорте такое бывает. И оценщики выступления всегда благоволят хозяевам соревнований. В любом случае этот показатель заслуживал внимания, ведь, кроме него, в команде СССР выступали Борис Шахлин, который выиграл золотую медаль на перекладине, серебряную – в многоборье и бронзовую – на кольцах. Отличились и Юрий Титов, ставший вторым на перекладине, Виктор Лисицкий, поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета в опорном прыжке и вольных упражнениях. В командных состязаниях (второе место) кроме вышеназванных спортсменов свою лепту в общий успех внесли Сергей Диомидов и Виктор Леонтьев. Свою спортивную карьеру Юрий закончил в конце шестидесятых и стал тренировать детей.

– Как Вы познакомились с Юрием Яковлевичем?

– Юрий тогда уже трудился в ЦС «Динамо». Мы встретились на сборах в Гомеле. Я тогда была спортсменкой. Он же стал моим тренером. Скажу так: молодой коуч сразу понравился человечностью и профессионализмом. Когда через некоторое время он предложил выйти за него замуж, я с радостью согласилась. Более трех десятков лет прожили вместе. Я ни разу не пожалела, что в спутники жизни выбрала именно Юру. Нас связывало нечто большее, чем любовь, в первую очередь – общие интересы. Я всегда, как и он, стремилась к тренерской деятельности. Даже будучи студенткой алма-атинского медицинского института находила время обучать спортивной гимнастике детей. Когда получила диплом врача, пришла домой и сказала родителям: «Это не мое. Я хочу тренировать». И родители меня поняли и сказали: «Твоя жизнь, тебе и выбирать». С тех пор ни разу не изменила выбранной профессии. Вместе с Юрием Яковлевичем воспитали не одну плеяду замечательных казахстанских гимнастов. Владимир Новиков, олимпийский чемпион (Сеул, Южная Корея), – его воспитанник. Вместе мы тренировали Наталью Ильенко, которая дважды выигрывала на чемпионатах мира. Из-за политических разногласий руководителей США и СССР она, как и другие спорт­смены нашей страны, не смогла принять участие в главных стартах четырехлетия. Вот за них и за других своих воспитанников мы оба получили звания заслуженных тренеров СССР. Позже на гимнастических снарядах блистали Ирина Брейгина, Светлана Рахманова, Надира Юнусова, Ирина Евдокимова, Оксана Емельянова, Нина Журавлева и другие.

– Помню, в СДЮШОР № 9 в 2015 году юные гимнасты разыгрывали призы памяти Юрия Цапенко. Эти состязания имели продолжение?

– К большому сожалению, турнир приказал долго жить. Ушел тогдашний директор спортивной школы Тахир Кашкули, который и организовал тогда состязания. С его уходом про Юрия Цапенко забыли. Нынешнее поколение юных спортсменов даже не знает кто он... А жаль! Ведь в Казахстане есть с кого брать пример. В нашей республике только чемпионов и призеров Олимпийских игр в гимнастике уже пятеро. И все они, кроме Юрия Яковлевича, живы. Это Нелли Ким, Валерий Люкин, Владимир Новиков. Они все живут за границей. А недавно с серебряной наградой с главных стартов четырехлетия вернулся Нариман Курбанов. Через 60 лет он повторил подвиг Цапенко, став вторым в упражнениях на коне на Олимпиаде в Париже. Вот в честь них и надо проводить состязания.