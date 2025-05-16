Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Бағлановой приглашает зрителей на концерт «Абай әлемі», посвящённый 180-летию великого казахского поэта, мыслителя и композитора Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz

Этот вечер станет музыкальным путешествием в духовный мир Абая, где соединяются слово и мелодия, поэзия и философия, традиция и современность. В центре внимания - глубокое художественное наследие, сформировавшее не только казахскую литературу и музыку, но и культурную самоидентичность народа.

В концертной программе впервые будут представлены премьеры ранее не исполнявшихся произведений Абая, современные сценические и музыкальные интерпретации, придающие новое звучание знакомым произведениям.

Также поэзия, философия и музыка соединяются в единое художественное пространство, создавая особую атмосферу, где на одной сцене выступят мастера традиционного искусства и молодые исполнители. Будут представлены инструментальные вариации известных песен Абая, кроме того, прозвучат авторские композиции, посвящённые Абаю, написанные современными композиторами и поэтами.

В мероприятии примут участие заслуженные деятели Казахстана Құмарбек Қалқатай, Раушан Оразбай, Айзат Қарабек, деятель культуры РК Толғанбай Сембаев, кюйши, искусствовед Ардаби Маулет, обладатели нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Қайрат Айтбаев, Бауыржан Бекмұханбет и Перизат Тұрар, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Күнсұлу Түрікпен и Асқар Мұқият, также лауреаты международных и республиканских конкурсов Біржан Айтахмет, Әлихан Дүйсенбай, Ақерке Тәжібаева, Венера Табыс, Жанту Дадабаев.