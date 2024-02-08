Аким Астаны обратился к горожанам

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В связи с буранами аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По его словам, в связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме. Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары песко-соляной смесью.

Пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу.

– Автовладельцам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и все правила дорожного движения. Также прошу следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города, – написал аким столицы.

В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны призвал жителей и гостей столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

#Астана #погода #обращение #аким #гололед #буран

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