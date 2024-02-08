Полиция обратилась к жителям Астаны

В связи с изменением погодных условий, в департаменте полиции Астаны обратились к горожанам, передает Kazpravda.kz

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В ДП подчеркнули, что водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

– Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге. По возможности не выезжайте на трассу в непогоду. При усилении ветра не оставляйте автотранспорт рядом с рекламными щитами, другими конструкциями и деревьями. Будьте осторожны на дороге и соблюдайте все необходимые меры предосторожности, – предупредили стражи порядка.

По данным РГП «Казгидромет», утром и днем 7, сутки 8-9 февраля в Астане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны призвал жителей и гостей столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

Строительным объектам рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

– В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Также, рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в надёжном помещении, - говорится в распространенной информации.

В ДЧС напомнили о правильном поведении населения во время метели:

Выходить из здания следует лишь в исключительных случаях. Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.

Старайтесь не выходить в одиночку.

Если вы в дороге, двигайтесь только по большим улицам и шоссе.

При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности или при очень плохой видимости, остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шажками.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

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