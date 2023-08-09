Аким Сарани освобожден от должности

Аким города Сарани Карагандинской области Ержан Темирханов освобожден от должности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Скриншот с видео instagram.com/temirkhanovyerzhan/

В настоящий момент и.о. акима Сарани назначен Алмас Сулейменов.

Ержан Темирханов родился в 1980 году в Караганде.

Имеет 2 высших образования: юрист (Карагандинский юридический институт) и экономист (Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова).

Трудовую деятельность начинал в правоохранительных и таможенных органах.

С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.

С мая 2017 года был акимом Сарани.