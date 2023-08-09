Аким Сарани освобожден от должности
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Аким города Сарани Карагандинской области Ержан Темирханов освобожден от должности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
В настоящий момент и.о. акима Сарани назначен Алмас Сулейменов.
Ержан Темирханов родился в 1980 году в Караганде.
Имеет 2 высших образования: юрист (Карагандинский юридический институт) и экономист (Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова).
Трудовую деятельность начинал в правоохранительных и таможенных органах.
С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.
С мая 2017 года был акимом Сарани.