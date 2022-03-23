В ДК Кокшетау состоялась церемония награждения заслуженных культурных коллективов региона.

За неоднократное участие с присвоением призовых мест награжден семейный вокально-инструментальный коллектив Бельгибаевых. Уже на протяжении 40 лет данный семейный коллектив продолжает культурное наследие среди горожан. Одним из руководителей семейного коллектива является сотрудник учреждения минимальной безопасности акмолинского ДУИС капитан юстиции Бельгибаев Жанбатыр.

Более десяти лет он несет службу в УИС области. Прошёл все начальные ступени. Начинал с контролера, сегодня руководит этой службой колонии. Семья капитана Бельгибаева на протяжении многих поколений славится песенниками и чистыми голосами. Эту традицию с гордостью хранит и Жанбатыр. Сам активно участвует во всех мероприятиях, искусно владея домброй, исполняет песни вместе со старшими братьями, а их у него четверо. Лёгкость и яркость в семейные выступления вносит подростающая молодежь. Сегодня с отцом выступает дочь Милана и племянница Мадина.

"Очень приятно получить оценку нашей работы от главы области, - делится Бельгибаев, - диплом в номинации "Онерли шанырак" за вклад в духовно-культурное развитие региона в канун праздника стал хорошим подарком для всей нашей семьи".