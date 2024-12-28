Акмолинский фермер приобрел сельхозтехнику с помощью цифрового тенге

Сельское хозяйство,Цифровизация
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Общая сумма договора составила 7,7 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

АО «КазАгроФинанс» приняло участие в пилотном проекте с использованием цифрового тенге, направленного на отслеживание распределения и освоения инвестиционных субсидий. В рамках пилота фермер из Акмолинской области смог приобрести в лизинг сельскохозяйственную технику по льготной ставке, сообщает пресс-служба АО «КазАгроФинанс».

Пилотный проект по использованию цифрового тенге показал хорошие результаты. ТОО «Астыкжан К Т» из Акмолинской области, которое выступило потенциальным лизингополучателем, смогло приобрести сельскохозяйственную технику по льготной ставке 5%. Авансовый взнос был оплачен за счет государственных средств с помощью цифрового тенге.

Общая сумма договора составила 7,7 млн тенге, фермер приобрел в лизинг сеялку-культиватор зернотуковую и роторную косилку.

«Одним из ключевых преимуществ цифрового тенге является упразднение необходимости предварительного зачисления средств на специальные счета. Кроме того, новый механизм автоматизирует контроль за авансовыми платежами. Система будет обеспечивать автоматическое расхолдирование необходимой суммы в адрес финансового института по итогам заключения договора лизинга. Это позволит избежать ошибок и недоразумений, а также повысит прозрачность всех финансовых операций», - сказал заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Марс Алиш.

Цифровой тенге рассматривается как третья форма национальной валюты Казахстана. Причем уникальность ее заключается в том, что она объединила в себе преимущества наличных денег и безналичных расчетов. Например, чтобы проводить платежи цифровым тенге, не потребуется интернет. Также с помощью технологии блокчейн будет обеспечен высокий уровень защиты данных и прозрачность всех операций. Это даст возможность контролировать поток бюджетных средств.

Напомним, в феврале 2024 г. на расширенном заседании правительства Президент поручил масштабировать проекты по маркированию и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге.

#цифровизация #фермер #цифровой тенге

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