Он расположится на 1 200 акрах бывших пахотных земель в штате Индиана
Издание The New York Times сообщило, что технологическая корпорация Amazon начала строительство огромного комплекса объектов инфраструктуры для ИИ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science
Инфраструктура предназначена для проекта стартапа Anthropic по созданию модели ИИ, которая будет столь же мощной, сложной и, возможно, столь же разумной, как человеческий мозг.
С этой целью Amazon уже построила 7 дата-центров, а всего планируется создать около 30.
Amazon планирует построить аналогичные комплексы центров обработки данных ИИ в Миссисипи, чтобы составить конкуренцию другим технологическим компаниям, таким как Meta и OpenAI.
Но у центров обработки данных ИИ есть целый ряд проблем. Они довольно прожорливы.
Дело в том, что новый комплекс будет потреблять 2,2 гигаватта электроэнергии, чего достаточно для освещения миллионов домов, и будет использовать огромное количество воды для охлаждения.