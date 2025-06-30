Он расположится на 1 200 акрах бывших пахотных земель в штате Индиана

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Издание The New York Times сообщило, что технологическая корпорация Amazon начала строительство огромного комплекса объектов инфраструктуры для ИИ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Инфраструктура предназначена для проекта стартапа Anthropic по созданию модели ИИ, которая будет столь же мощной, сложной и, возможно, столь же разумной, как человеческий мозг.

С этой целью Amazon уже построила 7 дата-центров, а всего планируется создать около 30.

Amazon планирует построить аналогичные комплексы центров обработки данных ИИ в Миссисипи, чтобы составить конкуренцию другим технологическим компаниям, таким как Meta и OpenAI.

Но у центров обработки данных ИИ есть целый ряд проблем. Они довольно прожорливы.

Дело в том, что новый комплекс будет потреблять 2,2 гигаватта электроэнергии, чего достаточно для освещения миллионов домов, и будет использовать огромное количество воды для охлаждения.