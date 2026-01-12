Внутри сейфа он обнаружил $7,5 миллиона наличными, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Житель США купил за 500 долларов заброшенную складскую ячейку и обнаружил в ней старый сейф, в котором оказалась крупная сумма. Об этом пишет издание Metro.

Американец сделал покупку на аукционе, где распродавали складские ячейки, за которые три месяца не вносили плату. Покупатели не знали, что хранится внутри.

Отмечается, что обычно найденные в ячейках сейфы оказываются пустыми, но в этот раз покупателю повезло, как может повезти раз в жизни.

Мужчина не сразу сумел открыть сейф, а когда это удалось, внутри он нашел 7,5 миллиона долларов наличными.

Происхождение денег неизвестно. В статье высказано предположение, что их владелец мог переехать или попасть в тюрьму, а те, кто передал его вещи на хранение, не знали о содержимом сейфа.