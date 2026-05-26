Ferrari официально представила свой первый электрокар

Айман Аманжолова
корреспондент

Автоконцерн Ferrari впервые в мире представил 4-дверный, 5-местный и высокопроизводительный электрический спортивный автомобиль Ferrari Luce. Место проведения было выбрано в честь 79-й годовщины первой победы Ferrari на Гран-при в Риме в 1947 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Ferrari

Фото: @ferrari

«Мы убеждены, что лидерство компании проявляется в смелости принимать вызовы в области новых технологий. Ferrari Luce стал результатом более 60 наших новых патентов и находится в центре экосистемы сотрудничества с технологическими партнёрами мирового уровня. Мы создали автомобиль, который сочетает в себе уникальные впечатления от вождения с выдающимися характеристиками, удовольствием и комфортом для нынешних и будущих поклонников Ferrari», - заявил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья на презентации автомобиля, который выводит электрификацию и технические инновации на новый уровень.

Эта история становится ещё более интересной, если учесть нестандартный подход к дизайну, призванный подчеркнуть уникальность автомобиля и с технической точки зрения. Так возникла идея поручить этот проект дизайнеру со стороны, не входящему в команду Ferrari Design Studio, возглавляемой Флавио Манцони. К проекту был привлечён творческий коллектив LoveFrom для поиска нестандартных идей. Их опыт в сфере роскоши помог наладить творческий обмен и вдохновил на создание новых дизайнерских решений.

Несмотря на то, что Ferrari Luce — смелый, яркий и завораживающий автомобиль, с точки зрения инженерного совершенства и инноваций, он до последнего миллиметра остается настоящим Ferrari. Главные сенсации: он оснащен четырьмя электродвигателями — по одному на каждом колесе, развивает мощность 1050 HP, разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, достигает максимальной скорости 310 км/ч и имеет запас хода 530 км при полной зарядке. В нем используется аккумуляторная батарея емкостью 122 кВт/ч, он имеет архитектуру на 800 В и весит 2 260 кг.

Однако это действительно иная модель Ferrari, ориентированная на совершенно новый круг клиентов Ferrari. Действительно, для многих Luce может стать их первым Ferrari. Клиентов привлекает не только силовая установка с нулевым уровнем выбросов и впечатляющая динамика, но и универсальность этой модели. В салоне достаточно места для пяти человек, а вместительный багажник подчёркивает практичность модели.

Кроме того, автомобиль производит сильное и незабываемое визуальное впечатление. Ferrari Luce обладает отличной аэродинамикой, его пассажирский отсек практически полностью интегрирован в кузов, а облик дополняют заднепетельные двери. Лобовое стекло плавно переходит в капот и завершается под изящным, как бы «парящим» передним крылом. Линии стыков выполнены с миллиметровой точностью, что особенно заметно в месте соединения задней кромки капота с лобовым стеклом. Стеклоочистители в выключенном состоянии фиксируются по бокам, а не посередине. Это действительно впечатляющий образец дизайна, в котором прослеживаются тонкие отсылки к прошлым моделям Ferrari.

«В соответствии с принципом технологической нейтральности проект Ferrari Luce расширяет горизонты дизайна и инженерии, открывая перед компанией новые перспективы», - говорится в сообщении.

