Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Этот щедрый жест произошел после того, как он продал свою компанию за 1,7 миллиарда долларов. Грэм Уокер, ныне бывший генеральный директор Fibrebond, заявил The Wall Street Journal, что не согласится продавать свою компанию, если потенциальный покупатель Eaton не выделит 15 процентов выручки от сделки его сотрудникам, хотя ни один из них не владел акциями. 46-летний Уокер сообщил газете, что это требование не подлежит обсуждению. По его словам, он догадывался, что многие рабочие, которые помогали компании пережить десятилетия взлетов, кризисов и едва ли не краха, уйдут из этой сферы.

В июне сотрудники начали получать запечатанные конверты с указанием их индивидуальных премий. Некоторые из них были переполнены эмоциями, другие подумали, что это розыгрыш. Другие пребывали в состоянии шока. Лесия Кей, ветеран предприятия, начавшая свою работу в компании в 1995 году с зарплатой 5,35 доллара в час, по ее словам, была обескуражена, когда открыла конверт. Она использовала свой бонус, чтобы погасить ипотеку и открыть бутик одежды в соседнем городе.

Сделка, завершившаяся ранее в этом году, когда Eaton приобрела Fibrebond, привела к выплатам бонусов 540 штатным работникам, в среднем около 443 тысяч долларов на одного человека, при этом средства для выплаты распределены на пять лет, согласно договорам с бывшими сотрудниками.

Другой сотрудник использовал свои деньги, чтобы перевезти всю свою большую семью в мексиканский курортный город Канкун. Работники погашали кредитные карты, покупали машины не по частям, оплачивали обучение в колледже или увеличивали пенсионные накопления. Один из давних помощников директора, Хонг Блэквелл, получил несколько сотен тысяч долларов и сразу же ушел на пенсию. Блэквелл, иммигрантка из Вьетнама, проработавшая более 15 лет в логистическом подразделении компании, сказала, что часть бонуса потратила на покупку внедорожника, а остальные отложила.

Городские чиновники сообщили, что местные ритейлеры заметили рост расходов, поскольку сотрудники погашали долги, ремонтировали дома и совершали давно откладываемые покупки. Fibrebond была основана в 1982 году отцом Уокера, Клодом Уокером, с десятью сотрудниками, которые строили ангары для электрического и телекоммуникационного оборудования. Компания процветала во время сотового бума 1990-х годов, а затем едва не рухнула, когда фабрика сгорела дотла в 1998 году. Уокеры продолжали платить сотрудникам даже тогда, когда производство застопорилось, что до сих пор считают основой культуры этой компании.