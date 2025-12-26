Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании

США,Lifestyle
66
Айман Аманжолова
корреспондент

Директор завода в американском штате Луизиана оказался настоящим Санта-Клаусом. Каждому из 540 штатных сотрудников он выплатил шестизначные премии на общую сумму 240 миллионов долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Этот щедрый жест произошел после того, как он продал свою компанию за 1,7 миллиарда долларов. Грэм Уокер, ныне бывший генеральный директор Fibrebond, заявил The Wall Street Journal, что не согласится продавать свою компанию, если потенциальный покупатель Eaton не выделит 15 процентов выручки от сделки его сотрудникам, хотя ни один из них не владел акциями. 46-летний Уокер сообщил газете, что это требование не подлежит обсуждению. По его словам, он догадывался, что многие рабочие, которые помогали компании пережить десятилетия взлетов, кризисов и едва ли не краха, уйдут из этой сферы.

В июне сотрудники начали получать запечатанные конверты с указанием их индивидуальных премий. Некоторые из них были переполнены эмоциями, другие подумали, что это розыгрыш. Другие пребывали в состоянии шока. Лесия Кей, ветеран предприятия, начавшая свою работу в компании в 1995 году с зарплатой 5,35 доллара в час, по ее словам, была обескуражена, когда открыла конверт. Она использовала свой бонус, чтобы погасить ипотеку и открыть бутик одежды в соседнем городе.

Сделка, завершившаяся ранее в этом году, когда Eaton приобрела Fibrebond, привела к выплатам бонусов 540 штатным работникам, в среднем около 443 тысяч долларов на одного человека, при этом средства для выплаты распределены на пять лет, согласно договорам с бывшими сотрудниками.

Другой сотрудник использовал свои деньги, чтобы перевезти всю свою большую семью в мексиканский курортный город Канкун. Работники погашали кредитные карты, покупали машины не по частям, оплачивали обучение в колледже или увеличивали пенсионные накопления. Один из давних помощников директора, Хонг Блэквелл, получил несколько сотен тысяч долларов и сразу же ушел на пенсию. Блэквелл, иммигрантка из Вьетнама, проработавшая более 15 лет в логистическом подразделении компании, сказала, что часть бонуса потратила на покупку внедорожника, а остальные отложила.

Городские чиновники сообщили, что местные ритейлеры заметили рост расходов, поскольку сотрудники погашали долги, ремонтировали дома и совершали давно откладываемые покупки. Fibrebond была основана в 1982 году отцом Уокера, Клодом Уокером, с десятью сотрудниками, которые строили ангары для электрического и телекоммуникационного оборудования. Компания процветала во время сотового бума 1990-х годов, а затем едва не рухнула, когда фабрика сгорела дотла в 1998 году. Уокеры продолжали платить сотрудникам даже тогда, когда производство застопорилось, что до сих пор считают основой культуры этой компании.

 

#США #премия #компания

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Знаете, каким он парнем был...
Настоящий профессионал
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря…
Американец сорвал джекпот в $1,8 млрд
Количество выигравших грин-карту не снизилось при политике …
Концерн Hyundai отзовет более 50 тысяч автомобилей в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]