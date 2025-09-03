Жительница США, после 11 лет неудачных попыток выиграть в лотерею, наконец сорвала джекпот на 9,9 миллиона долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Крупный выигрыш она решила разделить с четырьмя бывшими коллегами, с которыми играла вдолгую, хотя и купила билет сама.

Пятеро женщин, пока работали вместе на фабрике, на протяжении более чем десяти лет, покупали билеты, пытаясь увеличить шансы на выигрыш, рассказал организатор лотереи. Состав группы за это время даже успел поменяться, но участницы розыгрышей постоянно были на связи, даже после того, как их пути разошлись.

Выигрышный билет был куплен на заправке 16 августа одной из женщин - Милли. Каждый раз она публиковала билет и итоги розыгрыша в общем чате с коллегами.

Удивившись сумме - 9,9 миллиона долларов - она решила, что что-то здесь не так, но, проверив номера в билете, поняла, что выиграла.

Для вручения приза организаторы по просьбе женщин ждали, когда вся группа, живущая в разных частях штата, воссоединится и вместе придет за чеком.

Деньги участницы разделят поровну, при этом у каждого свои планы: покупка новой машины, дома, пополнение сберегательного счета. Все отметили, что джекпот позволит им снять с себя большую часть финансовой нагрузки.